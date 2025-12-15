Construcción sostenible: transformar el futuro sin dejar huella

La construcción en México enfrenta un gran desafío: equilibrar el desarrollo económico con la protección del medio ambiente. El sector representa alrededor del 37% de las emisiones globales de CO₂ si se considera el ciclo de vida completo de edificios y obras civiles, según el Global Status Report for Buildings and Construction 2023 del Programa de la ONU para el Medio Ambiente. Esto convierte a la sostenibilidad en una prioridad urgente para la industria.

José Luis Miranda Miranda, Director Ejecutivo de Operaciones de Hermes Infraestructura, asegura que los principales retos están en modernizar procesos que han cambiado poco en los últimos años. “Necesitamos tecnologías más limpias, cadenas de suministro responsables y reducir la huella ambiental sin comprometer la viabilidad de los proyectos”, explica. La transformación no es solo ambiental, también social: comunidades e inversionistas esperan obras que generen beneficios tangibles y duraderos.

Además, las empresas deben navegar marcos regulatorios complejos, como la NOM-163 para eficiencia energética en vehículos pesados, reglas más estrictas sobre manejo de residuos y requisitos claros en Manifiestos de Impacto Ambiental (MIA). Al mismo tiempo, herramientas como la digitalización de obras, modelos de economía circular y sistemas de eficiencia energética se vuelven esenciales para cumplir con estas expectativas y reducir el impacto ambiental.

Miranda anticipa que en 2026 la tendencia será clara: infraestructura resiliente al cambio climático, materiales con menor impacto ambiental y economía circular. También crecerá la inversión en plantas industriales más limpias -tratamiento de agua, desaladoras y potabilizadoras-, así como procesos de construcción que afecten lo menos posible al entorno.

Los clientes, inversionistas y comunidades no solo buscan que los proyectos “no dañen”, sino que aporten valor real. Quieren obras que mejoren vialidades, rehabiliten escuelas y espacios públicos, fomenten empleo local e incluyan a mujeres en los equipos.

Hermes Infraestructura ha integrado estos principios en su ADN. La empresa aplica estándares ambientales rigurosos, gestiona recursos naturales, promueve eficiencia energética y desarrolla programas sociales en comunidades cercanas a sus obras. Ejemplos de impacto real incluyen la presa León, donde se rescataron más de 3,900 ejemplares de flora y fauna local, y el Centro de Bus Chanco, en CDMX, donde se protegieron vestigios históricos y se gestionaron residuos, garantizando la seguridad de los trabajadores.

La innovación tecnológica es otro motor clave. Modelos virtuales de construcción, prefabricación y digitalización permiten optimizar procesos y reducir el impacto ambiental. Con más de 750 km de carreteras, 4,300 millones de m³ en presas y más de 330 millones de m² en edificaciones, Hermes demuestra que la construcción sostenible no solo es viable, sino rentable y transformadora.

Para José Luis Miranda, la sostenibilidad es mucho más que un requisito: es una estrategia que combina innovación, cuidado ambiental y desarrollo social. “Nuestro objetivo es construir infraestructura que proteja el entorno y transforme positivamente a las comunidades”, concluye, invitando a jóvenes profesionales y líderes empresariales a sumarse a esta transición hacia un futuro más verde y responsable.

Tendencias para 2026

Infraestructura resiliente al cambio climático. Materiales de bajo impacto ambiental. Economía circular y reutilización de recursos. Crecimiento de plantas industriales con tecnologías limpias, como desaladoras y sistemas de tratamiento de agua.