Monterrey, NL. El gobierno de Nuevo León ha tenido un incremento en algunos gravámenes como el Impuesto Sobre Nómina (ISN) de 45%, durante los tres años de la presente administración, lo cual le ha permitido invertir en infraestructura urbana.

Entre los proyectos realizados se encuentra la salida de 19 de un total de 29 trenes del área metropolitana, además está el proyecto de la presa Libertad, la ampliación del penal de Apodaca y la compra de vagones para el Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey, entre otros.

El secretario de Finanzas y Tesorero General del estado, Carlos Alberto Garza Ibarra, explicó que el incremento en la recaudación de ISN fue resultado de eliminar ciertos subsidios que se otorgaban a las empresas.

Durante la inauguración del Foro Internacional IMEF 2019, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón destacó que su gobierno ha tenido un tesorero que “cuida la chequera del estado y por ello hay un control del gasto y un manejo eficiente de las finanzas”.

“En el gobierno no nos fuimos a crecer impuestos, decidimos primero apostar por la seguridad, teníamos un concepto de la seguridad absoluta, porque vivimos etapa difícil y había que cuidar que no se incrementaran los índices delictivos, porque la inversión se nos cae y no tendríamos ingresos”, añadió el mandatario estatal.

Expuso que en el sur sureste no crecen los ingresos porque quizá los tesoreros le han dejado la chequera a los gobernantes, “Chiapas tiene un presupuesto mayor que Nuevo León y sus ingresos son casi cero, mientras que Nuevo León le aporta mucho a la Federación”.

“El Tren Maya va a durar años, nosotros llevamos tres años construyendo 43 kilómetros de vías”, indicó.

Recordó que el presidente de la República le autorizó a Nuevo León los derechos de más de 170 kilómetros de vías del ferrocarril, lo que dará una oportunidad de continuar desarrollando la infraestructura.

Asimismo, indicó que uno de los proyectos emblemáticos será la presa Libertad que iniciará en 30 días, “ya tenemos la parte que le corresponde a Nuevo León sin incrementar las tarifas de agua”.

Esta concesión forma parte del Plan Hídrico 2030, en la cual se espera que la presa pueda almacenar 150 litros por segundo, esto representa el abastecimiento para alrededor de 250,000 habitantes.

“Firmamos contratos para más vagones de la Línea 1 y 2 del metro, y tendremos por fin, vagones para la Línea 3”, precisó.

Terminaremos de cerrar de manera definitiva Topo Chico, antes de lo planeado, con ingresos propios estamos terminando el penal más importante de este país, sin apoyo de la Federación, sólo con ingresos que tiene el estado, va a generar confianza a la inversión.

