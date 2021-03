Monterrey, NL. Ante la presunta declaración del gobernador de Nuevo León, de que en caso de que se incrementen los casos de Covid-19 en la entidad, estarían en riesgo las elecciones, a pregunta de la prensa, el presidente Consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, declaró que al mandatario estatal, no le corresponde suspender las elecciones el próximo 6 de junio.

"No le corresponde a él (esa decisión), y lo invito, como invito a todos los funcionarios a que recreemos y creemos conjuntamente las condiciones para que la democracia pueda reproducirse con las mejores condiciones sanitarias y en las mejores condiciones de responsabilidad política”, indicó el presidente Consejero del INE.

Dijo que si hay necesidad de hablar con el gobernador, lo hará, “pero por lo pronto tampoco me ha buscado él para plantear esa posibilidad, y de todos modos anticipo, la respuesta es no. No se pueden suspender (las elecciones), no hay condiciones”, sostuvo el funcionario.

"Todos debemos ser responsables en nuestro planteamiento y en nuestro compromiso democrático”, el 6 de junio se van a instalar las casillas y se van a realizar las elecciones, puntualizó.

Cabe mencionar que el gobierno estatal envió un comunicado donde aclaró que “es totalmente falso que el gobernador Jaime Rodríguez Calderón haya hecho la referida afirmación, la cual fue sacada de contexto y no corresponde a la declaración que en torno al tema del proceso electoral expresó el mandatario estatal durante una reunión virtual llevada a cabo con alcaldes”.

El comunicado mencionó que la administración estatal está en pleno conocimiento de sus atribuciones y de su competencia jurídica, y manifiesta su total e irrestricto respeto a las leyes electorales que rigen en Nuevo León y en México.

