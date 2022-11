Muebleros de Puebla, con bajas ventas y desabasto de madera

Puebla, Pue. Además de que continúa el desplome de las ventas, que están a 40%, las fábricas de muebles del estado están teniendo problemas logísticos en proveeduría de materiales y los insumos se han encarecido, sostuvo el vicepresidente del sector, José Jaime Larracilla Huerta.

El representante de los muebleros afiliados a la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) dijo que han bajado la producción a más de 50%, pero no significa que dejen de trabajar, pese a que tiendas departamentales no están haciendo pedidos como antes de la pandemia, ya que la sustitución de muebles no es una prioridad para las familias.

Comentó que algunos componentes vienen de China y al tenerse retrasos no pueden fabricar, porque deben seguir un proceso de producción en que se combinan otros materiales con madera, este último insumo con desabasto desde enero pasado.

Indicó que la industria del mueble se mueve en un escenario complicado, porque son de los rubros más castigados por el consumidor tras la crisis económica generada por la pandemia de Covid-19 y que no ven para cuándo pueda mejorar la actividad.

El representante ahondó que están importando la madera de Estados Unidos, porque en el país hay un déficit de cedro y pino, el cual se encarece y eso complica la producción, problema que no es de este año sino desde el 2018, pero que se agravó por la emergencia sanitaria.

Importar material

Destacó que si los fabricantes quieren ser competitivos en calidad no tienen más remedio que buscarla fuera del país, tal como hacen productores de Guadalajara y Torreón, quienes están marcando ritmo en el sector.

Comentó que esta incertidumbre preocupa más a las empresas formales que a las que siguen operando en forma clandestina que también propician la competencia desleal, pues usan maderas, laminados, así como errajes de baja calidad, lo cual manda una imagen de que así trabaja todo el sector poblano.

Larracilla Huerta dijo que para algunas de las 10 empresas socias, sus exportaciones representan 30%, cifra que los obliga a buscar productos de calidad fuera del territorio nacional, ya que se tiene una fuerte competencia con los fabricantes de Vietnam y la India, quienes tienen fuerte presencia en las tiendas departamentales.

Consideró que el panorama es complicado para todas las industrias, pero más a los muebleros por estar dentro de las actividades cuyos productos no son de alta demanda, “lo cual no significa que dejemos de trabajar, porque si no quebramos y eso significarían despidos”.

En el estado, expuso, hay 60 empresas que conforman el sector de muebles, las cuales perdieron 2,300 empleos y han recuperado 50%, tras no estabilizarse los pedidos de tiendas departamentales, de autoservicio y mueblerías.

estados@eleconomista.mx

kg