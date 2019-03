Puebla, Pue. Las empresas de la industria textil no sólo exportan productos a Estados Unidos, que es su principal mercado desde hace 10 años, sino que han incrementado su actividad en proveeduría para el sector automotriz desde el 2013 a lo que va del presente año.

José Miguel Brito García Teruel, presidente local de la Asociación Nacional de Empresarios Textiles, explicó que se han diversificado por necesidad de encontrar otros nichos a través de elevar su calidad en producción mediante nuevas tecnologías.

Sobre los que exportan, dijo que 30% de 160 empresas tiene esa actividad constante con la venta de toallas, cobertores, tapicerías y otros productos de decoración del hogar, que llegan al mercado de la nostalgia de la Unión Americana y se distribuye en tiendas de autoservicio.

Puntualizó que mediante inversiones para adquirir tecnología es como han logrado abrir esas oportunidades, ya que los clientes extranjeros son exigentes, pero buenos pagadores.

Este crecimiento de la industria, indicó, propicia que se demande mayor personal, ya que las fábricas están funcionando hasta en cuatro turnos para sacar la producción que está comprometida a lo largo del año.

Brito García Teruel explicó a El Economista que esta industria que es la tercera generadora de empleos en la entidad, con 65,000, también le apostó a diversificarse para ser proveedores de los sectores automotriz, agroindustrial y moda.

Bajo este contexto, comentó que en la actualidad se tienen empresas poblanas que únicamente producen bolsas de aire o aislantes de ruido para las distintas armadoras automotrices que operan en el país; otras destinan un porcentaje de sus líneas, por ejemplo, para hacer las membranas que requieren los invernaderos o maquilan fibras para hacer telas especiales que demandan algunas industrias para sus procesos.

“Las empresas han encontrado sus nichos de mercado, pero también hay quienes no están interesadas en exportar porque generan manta o jerga, los cuales en otros países no conocen y por ende no van a comprar”, apuntó.

Complicaciones

García Teruel ve complicado que se instalen nuevas empresas en el estado, pese a que se tiene un boom en el sector automotriz por la llegada de una fábrica de Audi, ya que les implicaría un alto costo, por ello –dijo- les conviene más buscar sociedades con las que están en operación para generar un mayor volumen de producción.

Mencionó que las textileras poblanas se han ido modernizando a través de buscar financiamientos públicos, al recordar que 23 firmas, en los últimos dos años del sexenio federal, lograron apoyos de 50% a fondo perdido para la compra de maquinaria.

Puntualizó que si bien las fábricas apuestan por la automatización para elevar la producción, ello no significa que dejen de necesitar más personal, “al contrario necesitamos gente que esté a cargo de supervisarlas”.

Por otro lado, comentó que el proyecto en puerta es integrar el clúster del sector para aprovechar la demanda de sus servicios por partes, no sólo de la industria local sino nacional.

[email protected]