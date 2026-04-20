Fondo de Pensiones para el Bienestar ha devuelto 4,458 millones de pesos de cuentas inactivas en las afores

El Fondo de Pensiones para el Bienestar (FPB) ha devuelto 4,458 millones de pesos de cuentas inactivas en las afores que fueron reclamados por sus dueños tras haber sido transferidos al Fondo, desde su creación hasta el cierre del 2025.

Solo en el cuarto trimestre del año, el FPB devolvió 901.26 millones de pesos, según su informe del trimestre octubre-diciembre de 2025.

Eso significa que prácticamente 18% de los ahorros que estaban en cuentas inactivas y que fueron transferidos al Fondo para su financiamiento inicial, ya han sido devueltos a sus dueños.

Además, el Fondo ha pagado desde su creación y hasta el cierre del 2025 un total de 289.61 millones de pesos en complementos a pensiones de trabajadores. Solo en el cuarto trimestre, pagó complementos por 88.35 millones de pesos.

El FPB se creó en el 2024 para entregar complementos a las pensiones de algunos trabajadores de la generación afore que ganaran menos que el promedio y así procurar que en su jubilación recibieran 100% de su último salario.

Para esto, el gobierno reformó las leyes del IMSS, ISSSTE e Infonavit para que aquellos ahorros en cuentas inactivas de personas de 70 años o más, que no hubieran sido reclamados, fueran transferidos al Fondo.

Sin embargo, en la ley se mantuvo que el derecho de las y los trabajadores a reclamar sus ahorros (aun cuando fueran transferidos al Fondo), sea imprescriptible, por lo que hay un mecanismo para que un trabajador o sus beneficiarios soliciten al Seguro Social o al ISSSTE el retorno de sus ahorros en cualquier momento.

De ahí que trimestre a trimestre el Comité Técnico del FPB deba informar cuánto se devolvió de ahorros que estaban en cuentas inactivas.

De hecho, el FPB reportó que tiene reservas por 16,763 millones de pesos para garantizar la devolución de todos los recursos que estaban en cuentas inactivas y fueron transferidos al Fondo, en caso de que fueran reclamados en su totalidad.

El patrimonio del FPB

El patrimonio contable del FPB creció 21% en el 2025, al cerrar el año pasado en 55,356 millones de pesos, mientras que al cierre del 2024 tenía 45,562 millones de pesos.

Desde su constitución, los recursos del Fondo han crecido 74%, pues inició con un capital de 31,753 millones de pesos al cierre del segundo trimestre del 2024.

El crecimiento en los recursos del Fondo en el 2025 se dio a pesar de que en el año tuvo que desembolsarr 3,233 millones de pesos en devoluciones de ahorros que estaban en cuentas inactivas, así como en pagos de complementos de pensión.

No obstante, ello se vio compensando una entrada de recursos de casi 10,000 millones de pesos en el 2025.

Hay 177 juicios vs el FPB

El Comité Técnico del FPB también informó que al cierre del 2025 se habían abierto 177 juicios en su contra: 65 juicios de amparo y 112 laborales.

De los juicios de amparo, 39 son asuntos activos y 26 han sido concluidos; 29 fueron promovidos por integrantes del Poder Judicial.

Además, en 36 de los juicios laborales se demandó directamente al Banco de México, en su carácter fiduciario del FPB.

El Banxico informó que en los 112 juicios laborales se contestó la demanda: en 24 de esos juicios ya se dictó sentencia de primera instancia, resultando que en 18 de esos procesos se han emitido resoluciones favorables.

Mientras que en los seis restantes, si bien no existe condena expresa en contra del banco central, sí lo involucran.