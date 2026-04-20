Estadounidenses viajaron a Cuba, quieren acuerdo

La Habana. Funcionarios estadounidenses se reunieron recientemente con sus homólogos cubanos en La Habana, informaron ayer fuentes oficiales de ambos países, mientras Washington presiona para que se lleven a cabo reformas en la economía, en medio del bloqueo sobre los envíos de petróleo a la isla.

Un funcionario del Departamento de Estado de EU confirmó que la reunión tuvo lugar el 10 de abril, sin detallar qué funcionarios participaron en las mismas.

“La delegación reiteró que la economía cubana está en caída libre y que las élites gobernantes de la isla disponen de un breve margen para llevar a cabo reformas clave respaldadas por Estados Unidos antes de que las circunstancias empeoren de forma irreversible”, afirmó el funcionario bajo condición de anonimato.

Las conversaciones fueron una señal de que se podría alcanzar un acuerdo diplomático, a pesar de que el presidente Trump ha insinuado una posible acción militar contra la isla.

El avión que transportaba a la delegación de Washington fue el primero del Gobierno de Estados Unidos en aterrizar en el territorio de Cuba desde 2016, sin contar la base estadounidense en la Bahía de Guantánamo.

Alejandro García del Toro, responsable de asuntos estadounidenses en el Ministerio de Exteriores de Cuba, afirmó que ninguna de las partes fijó plazos ni realizó declaraciones amenazantes durante la reunión, que calificó de "respetuosa".