Fraude dificulta construcción de confianza en pagos digitales

El crecimiento de los pagos digitales en México se da en un entorno marcado por la exposición al fraude, 80% de los usuarios afirma sentirse capaz de protegerse en línea, pero 36% identifica las estafas como su principal frustración al realizar transacciones. Además, cerca de ocho de cada 10 personas ha enfrentado, al menos, un intento de fraude en el último año, de acuerdo con el estudio de Mastercard Global Cybersecurity Research 2025.

“Es muy difícil construir confianza en pagos digitales: puedes tardar años en ganarla y perderla en minutos con una sola transacción fraudulenta. Por eso, toda la industria –banca, fintech y procesadores– está invirtiendo de forma permanente en prevención, monitoreo y análisis en tiempo real; el reto no es solo contener el fraude, sino anticiparlo, porque los grupos criminales evolucionan más rápido y con más recursos, lo que obliga a reforzar la ciberseguridad como un componente central de cualquier estrategia de pagos”, señala Fernando López, vicepresidente de ventas regionales de Kushki.

El estudio de Mastercard también indica que 17% de los usuarios reporta haber sido víctima de fraude, mientras que 60% afirma que se sentiría avergonzado ante una situación de este tipo. A la par, 72% de los encuestados considera la ciberseguridad como un tema presente en su vida diaria, en línea con el aumento en el uso de pagos digitales, banca en línea y comercio electrónico.

“Cuando una persona sufre un fraude, no se queda en ese evento aislado: lo comparte con su entorno cercano y puede impactar a decenas de personas en términos de percepción. Eso presiona a todo el ecosistema, porque no solo está en juego una transacción, sino la confianza en el medio de pago, en el comercio y en las instituciones que están detrás”, explica López.

En este contexto, más de 70% de los consumidores espera que la seguridad esté integrada directamente en la experiencia de pago, mediante autenticación robusta, alertas de monitoreo y mecanismos de protección contra el fraude. La respuesta de la industria se ha centrado en el desarrollo de herramientas que operan de forma continua sobre cada transacción.

“Hoy estamos utilizando plataformas de Inteligencia Artificial (IA) que monitorean en tiempo real múltiples variables: geolocalización del comercio y del tarjetahabiente, patrones de consumo, historial transaccional e incluso contextos específicos como eventos masivos donde aumentan los intentos de fraude. La lógica es detectar comportamientos atípicos antes de que se concrete la operación y bloquear o validar la transacción sin que el usuario necesariamente lo perciba”, detalla López.

Comportamiento e impacto

El impacto del fraude influye directamente en el comportamiento del consumidor. Según el estudio, 78% de las personas afirma que, tras experimentar un incidente, optaría por comprar únicamente en comercios conocidos o de mayor escala.

A esto se suma la aparición de nuevas modalidades de riesgo. El contenido falso generado mediante IA se posiciona como una de las principales preocupaciones, mientras que solo 15% de los usuarios confía plenamente en su capacidad para identificar este tipo de amenazas.

“La base del mundo de pagos es garantizar que quien paga sea quien dice ser y que el comercio también exista y esté validado. A partir de ahí se construyen capas adicionales de seguridad, muchas de ellas invisibles para el usuario, que permiten tomar decisiones en segundos sobre aprobar, rechazar o verificar una transacción”, afirma López.