Hungría revertirá su salida de la CPI

Budapest. El futuro primer ministro húngaro, el conservador Peter Magyar, anunció que su país se reincorporará a la Corte Penal Internacional (CPI) y que ejecutará sus órdenes de arresto, incluida la que atañe al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.

“Vamos a poder detener (el proceso de) la salida, hasta el 2 de junio (…) Hungría no volverá, sino que se quedará en la CPI”, declaró Magyar en conferencia de prensa.

El nacionalista Viktor Orbán, que gobernó durante 16 años, anunció el año pasado que Hungría quedaría fuera de esa corte a partir del 2 de junio de 2026, tras haber recibido a Netanyahu en Budapest. Pero, tras haber ganado las elecciones legislativas del 12 de abril, Peter Magyar buscará que el país vuelva a formar parte de ese tribunal.

Según las autoridades israelíes, Magyar invitó a Netanyahu a Budapest el próximo 23 de octubre, con motivo del 70º aniversario del levantamiento contra los soviéticos, en 1956.

Un periodista cuestionó a Magyar acerca de esta invitación y el futuro primer ministro proeuropeo dijo que había invitado a todos los dirigentes con quienes había hablado por teléfono.

“Si un país es miembro de la Corte Penal Internacional y una persona buscada entra en su territorio, debe ser detenida”, indicó el líder del partido Tisza, que según dijo asumirá el cargo el fin de semana del 9 y 10 de mayo.

“No tengo necesidad de decir todo por teléfono. Parte del principio de que todos los jefes de Estado y de Gobierno conocen esas leyes”, agregó.

La CPI, que tiene sede en La Haya, emitió una orden de arresto en 2024 contra Benjamin Netanyahu por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en la Franja de Gaza.