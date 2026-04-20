Crecimiento económico de México, estancado por obstáculos estructurales acumulados durante años

La economía mexicana mantiene un desempeño insuficiente para cerrar brechas de ingreso, elevar la productividad y absorber la demanda laboral de una población creciente, señaló un artículo del Baker Institute for Public Policy de Rice University.

Desde 1990, el PIB ha avanzado a una tasa promedio de 2.2% anual, que se estancó entre el 2018 y el 2024, a una expansión promedio de 0.9 por ciento, señalaron.

Al interior del análisis titulado Locked in low gear: México struggling economy, investigadores de Estados Unidos y de México, encontraron que detrás de este rezago no hay factores coyunturales, sino “obstáculos estructurales acumulados durante años que han limitado la capacidad del país para traducir sus ventajas geográficas en una expansión sostenidande mayor escala”.

Entre los obstáculos estructurales acumulados que identificaron, se encuentran la baja inversión productiva; insuficiente infraestructura logística y energética; la debilidad del Estado de derecho; rezagos educativos y una productividad estancada.

En el documento, del que son autores Gabriela Siller Pagaza; Tony Payán y José Iván Rodríguez Sánchez, expusieron que la evidencia del rezago con que responde la economía mexicana, es el fenómeno de la relocalización de cadenas productivas, el llamado nearshoring.

“Si bien México ha ganado atractivo para empresas que buscan acercarse a Estados Undios y sí se ha presentado un repunte en exportaciones, este impulso no se ha traducido en un mayor crecimiento agregado, lo que sugiere que los beneficios potenciales están siendo limitados por los mismos cuellos de botella estructurales”.

El Baker Institute es un centro de inverstigación no partidista que a partir del análisis de datos, hace recomendaciones sobre políticas públicas sobre temas como energía, salud, finanzas, comercio y relaciones internacionales

Inflación y pérdida de credibilidad de Banxico

En el artículo explicaron que “la erosión de la credibilidad de Banco de México (Banxico) podría convertirse en un obstáculo estructural para la actividad económica de México por dos factores: La incapacidad para abordar activamente la inflación conlleva a mayores niveles de tolerancia a ésta y el canal de expectativas de inflación es uno de los mecanismos de transmisión de política monetaria más críticos en México”.

De acuerdo con ellos, sus proyecciones han demostrado ser excesivamente optimistas al posponer en nueve ocasiones el plazo previsto para alcanzar la meta de inflación de 3 por ciento.

Según el último pronóstico del banco central, se espera que la inflación alcance dicha meta para el segundo trimestre del 2027. Sin embargo, hicieron referencia a lo dicho por el subgobernador de Banco de México, Jonathan Heath, al explicar que este resultado dista mucho de estar garantizado.

“La persistencia de la inflación por encima de la meta de 3% junto con la aparente tolerancia del Banco de México hacia la tasa de inflación actual, ha modificado las expectativas del sector privado”, señala el documento.

Destacaron, por ejemplo, que la Encuesta de Pronosticadores del sector privado de Banxico de enero del 2026, mostró que el mercado no prevé una convergencia a corto plazo hacia esta meta con una tasa de inflación anual estimada en 3.75% para un horizonte de uno a cuatro años y en 3.60% para un pronósticos de cinco a ocho años.

El documento completo puede consultarse en la siguiente liga: https://www.bakerinstitute.org/research/locked-low-gear-mexicos-struggling-economy