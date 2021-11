Cancún, QR. El representante del gobierno federal para el tema del Tren Maya en Quintana Roo, Luis Alegre Salazar, se comprometió ante el pleno del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe a hacer llegar al gobierno federal la propuesta de modificar el trazo del proyecto a la altura de Playa del Carmen.

El también ex presidente de la Comisión de Turismo en la Cámara de Diputados, dijo que, si bien, los trabajos del Tramo 5 ya tienen un avance importante, el gobierno federal será receptivo de las inquietudes planteadas por los empresarios.

Sin embargo, también destacó que “muchas de las afectaciones que están aduciendo los empresarios son exageradas”, pues actualmente ya hay obras al centro de la carretera 307 (Cancún-Tulum) sin que se hayan presentado los retrasos y bloqueos a la circulación que han advertido los hoteleros.

Además, expuso que se han trasplantado más de 20,000 árboles del camellón central de la carretera, sin que tampoco haya habido afectaciones a la circulación vehicular en el corredor Cancún-Tulum.

“El tren no se va a construir todo de un sólo jalón, se va a construir por tramos; esto no quiere decir que no vaya a haber afectación a la vialidad, pero realmente Fonatur (Fondo Nacional de Fomento al Turismo) está muy sensibilizado a este tema”, explicó.

El exlegislador aseguró que las expropiaciones para ampliar el derecho de vía en esa carretera para dar paso a la vía del tren también tienen ya un considerable avance, con la anuencia de la mayoría de los hoteleros que se verán afectados por esas obras.

Por su parte, Lenin Amaro, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de la Riviera Maya, aseguró que la propuesta que ellos están haciendo al presidente López Obrador representa un ahorro de más de 1,000 millones de pesos en la obra, pues se evitará que se derriben o se eliminen los puentes vehiculares que actualmente atraviesan la mancha urbana de Playa del Carmen, al centro de la carretera 307.

Apenas el lunes pasado, el sector empresarial la Riviera Maya envió una carta al presidente, Andrés Manuel López Obrador, y al director general de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons para solicitar el cambio del trazo del Tren Maya en su paso por Playa del Carmen y su integración al proyecto de Anillo Periférico de la ciudad, lo cual ayudará a reducir costos y afectaciones en beneficio del éxito de la obra ferroviaria.

Dicho anillo es un proyecto que aún no se realiza, pero está previsto en los planes de ordenamiento urbano de Playa del Carmen.

La Asociación de Hoteles de la Riviera Maya, en conjunto con el Consejo Coordinador Empresarial de la Riviera Maya y otras organizaciones turísticas y privadas del municipio de Solidaridad, destacaron en la misiva al Jefe del Ejecutivo y al titular de Fonatur que su propuesta de modificar el trazo del tren para integrarlo al proyecto de Anillo Periférico tiene el menor impacto negativo en lo económico y social durante la obra, además de que generará importantes ahorros de fondos federales y traerá beneficios económicos y sociales para las zonas marginadas de la ciudad.

En ese sentido, destacaron que el Plan de Desarrollo Urbano ya contempla el trazo del Anillo Periférico y el ancho necesario para integrar el Tren Maya, siendo actualmente Villas del Sol el único desarrollo habitacional que atraviesa este Anillo Periférico y mismo que cuenta con el ancho necesario para integrar este proyecto ferroviario.

