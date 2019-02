Guadalajara, Jal. El sector exportador de Jalisco prepara un reporte sobre las pérdidas que registraron las empresas de la región a consecuencia de los 28 días de bloqueo ferroviario en el estado de Michoacán, con la finalidad de solicitar la reparación del daño.

El presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior (Comce) de Occidente, Miguel Ángel Landeros Volquarts, dijo a El Economista que el sector no cejará en la lucha por exigir al gobierno federal que haga valer el Estado de Derecho.

“Son muchas las empresas afectadas y se está en los últimos pasos para hacer un balance muy específico de dónde fueron las afectaciones y de a cuánto asciende el valor de las afectaciones porque hay la convicción de que se va a buscar la reparación del daño”, destacó Landeros Volquarts.

“Para nosotros, el Estado de Derecho es lo que nos da certidumbre, por eso nos mantendremos en esa exigencia; el no haberlo garantizado fue lo que provocó estos daños y afectaciones por no haber impedido que terceros resultáramos afectados”, puntualizó.

El presidente de Comce de Occidente añadió que el último plantón de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se levantó el pasado 11 de febrero, por lo que, insistió, “la reparación del daño se va a buscar sí o sí”, toda vez que ni el gobierno de Michoacán ni el federal han hablado de las afectaciones al sector empresarial.

“Vemos al gobernador Silvano Aureoles buscando gestionar 3,500 millones de pesos para los maestros, al gobierno federal que prácticamente se lavó las manos, pero no vemos a ninguna autoridad hablando de cómo reparar el daño que se generó a terceros perjudicados por no impedir los bloqueos, cuando es una obligación del gobierno garantizar el Estado de Derecho”, manifestó.

Debido a factores tanto internos como externos, el sector exportador de Jalisco prevé un año complejo y, por ende, el crecimiento que esperan será menor al que venía registrando el comercio exterior.

“No solamente estamos enfrentando los problemas internos como el bloqueo ferroviario y el desabasto de gasolina a inicios del año, también estamos enfrentando el embate al comercio exterior por parte de Estados Unidos (...) y seguramente no vamos a poder crecer al ritmo que lo veníamos haciendo por todos estos temas”, puntualizó el presidente de Comce.

Cautela en IP

Por otro lado, organismos empresariales de Jalisco mostraron cautela en torno a la conformación del Consejo para el Fomento a la Inversión, el Empleo y el Crecimiento Económico que se presentó este lunes en Palacio Nacional.

Los presidentes de la Confederación Patronal de la República Mexicana y del Comce de Occidente, Mauro Garza Marín y Miguel Ángel Landeros, respectivamente, coincidieron en señalar que para que haya inversión y un crecimiento de 4% en la economía del país se requiere garantizar el Estado de Derecho.

“El sector empresarial requiere certidumbre para la inversión, requiere seguirle apostando a la educación, requiere seguir fomentando los institutos de Ciencia y Tecnología, requiere paz laboral y no lo que está sucediendo ahora en Matamoros, requiere Estado de Derecho, y no que se obstruyan las vías del ferrocarril y que no pase absolutamente nada”, refirió Mauro Garza.

“Ojalá que el respeto a las instituciones realmente se dé y que cuestiones como la falta de Estado de Derecho en los bloqueos (ferroviarios en Michoacán) y la falta de planeación en el tema del desabasto de gasolina, en nada abonan a alcanzar ese crecimiento de 4%”, comentó.

Por su parte, Landeros Volquarts sostuvo que “siempre es bienvenida la iniciativa del gobierno federal de buscar que haya consenso, que haya un organismo de consulta”, pero demandó que el nuevo consejo realmente sirva para atender las recomendaciones que haga la Iniciativa Privada (IP) de todo el país.

[email protected]