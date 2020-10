Debido a la pandemia, así como los nuevos retos económicos y sociales que estan enfrentando los estados, es necesario que se discuta el actual pacto fiscal e inclusive que se genere uno nuevo, aseguró Luis Felipe Bravo Mena, representante del gobierno de Guanajuato en la Ciudad de México.

En entrevista con El Economista, explicó que la creación de la Alianza Federalista (conformada por Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato, Nuevo León, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Michoacán y Tamaulipas), así como la salida de los gobernadores que la conforman de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), no son acciones que busquen la confrontación con las autoridades federales, en realidad, son respuestas a los nuevos retos.

“El pacto fiscal nacional esta agotado, hace rato que se efectúan esfuerzos por revisarlo, por una o por otra razón no ha prosperado (...) Por circunstancias políticas no se ha abierto el espacio de una reflexión serena, pausada, no politizada, no partirizada, que revise la manera en cómo está trabajando la Federación en materia de recursos, que es injusta ya para los estados (...) La Alianza Federalista no es un bloque de confrontación, es un espacio para generar un nuevo espacio de diálogo, que ya se había agotado”, reiteró.

“Los gobernadores de la Alianza han colocado este tema como uno de los temas fundamentales de su programa de acción, no solamente se trata del tema del presupuesto de este año, que es muy importante, lo fundamental es que el pacto fiscal esta agotado, no da más de sí. Tiene enormes injusticias e inequidades, el sentido federalista, solidario, se ha deformado en un centralismo que ahoga a las entidades”, expuso.

En ese sentido, Bravo Mena hizo un llamado a que la Federación escuche las propuestas de los 10 gobernadores, ya que si las autoridades federales apoyan a los gobiernos estatales el camino a la recuperación económica se asegura.

Se debe poner en la agenda nacional, en la agenda de los grandes cambios. Si estamos en un proceso de transformación nacional seamos, entonces, consecuentes. Invitamos a que el gobierno federal abra este espacio y participe”, manifestó.

Asimismo, citó como ejemplo el caso de los estados del Bajío (Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes y San Luis Potosí), que en años pasados tuvieron el apoyo del gobierno federal y que por eso mismo presentaron un crecimiento económico.

“Las entidades federativas han demostrado que por sí mismas, con un buen apoyo de la Federación son capaces de superar procesos de desarrollo y de avanzar, como lo son las entidades del Bajío (...) Esto habla de entonces que cuando hay un apoyo de la Federación se puede avanzar”, precisó.

Salida de la Conago

Sobre la salida de los 10 gobernadores de la Conago, Bravo Mena refirió que esto se debió a que se necesitan crear más espacios de diálogos, por lo cual fue una nueva forma de generar un mejor camino de comunicación con la Federación.

“La Conago se agotó, nació hace 20 años aproximadamente, cuando el gobierno de Vicente Fox. Nació como una expresión de los gobernadores frente a la presidencia, en una primera experiencia de alternancia (...) La Conago comenzó a caminar en una ruta de coordinación, logró algunas cosas, pero en los últimos años, particularmente en esta administración no ha sido una herramienta eficaz, socialmente útil, eso se agudizó con el tema del Covid-19", señaló.

"Hay que plantear el problema, de tener un diálogo, los problemas se resuelven platicando, estamos en temas que no admiten una manipulación política porque está en juego la capacidad de que los gobiernos estatales, municipios. No es un pleito de gobernadores por recursos", sostuvo.