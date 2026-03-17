José Balcázar, presidente interino de Perú, emprende una reorganización de su gabinete

El mandatario interino de Perú, José Balcázar, reorganizó el martes a su equipo de gobierno apenas un mes después de asumir funciones, tras la renuncia de su primer ministro, en otra señal de la constante crisis política que vive el país andino.

La primera ministra Denisse Miralles renunció más temprano, con lo que se une a una constante rotación de altos funcionarios en Perú. Ella había sido designada para el cargo el 24 de febrero, poco después de que Balcázar asumió la presidencia como el octavo mandatario del país desde 2018.

Con su salida, los 18 miembros del gabinete renunciaron y el presidente tiene la facultad de ratificarlos o reemplazarlos. Balcázar designó como nuevo primer ministro a Luis Enrique Arroyo, un general retirado del Ejército.

Arroyo se desempeñaba como ministro de Defensa.

Entre otros cambios, el mandatario nombró a Rodolfo Acuña, viceministro de Hacienda, como su nuevo ministro de Economía; y ratificó en el cargo a Ángelo Alfaro como ministro de Energía y Minas, un sector clave para la economía del país.

"Este gabinete de transición asume la misión de conducir una etapa de gobernabilidad enfocada en brindar las plenas garantías de transparencia que el proceso electoral requiere para el fortalecimiento de nuestra democracia", dijo una declaración de la oficina Presidencia de Perú.

Balcázar removió a casi un tercio de su gabinete.

Los cambios ministeriales se anuncian a pocas semanas de los comicios del 12 de abril para elegir presidente y a los miembros del Congreso, que tendrá senadores y diputados después de tres décadas de funcionar con una sola cámara legislativa.

La salida de Miralles, que según su carta de renuncia fue a petición de Balcázar, ocurrió un día antes de su presentación en el Congreso para solicitar un voto de confianza. Representantes de varios partidos habían anunciado su rechazo al voto de respaldo y medios de comunicación informaron de que Miralles carecía de apoyo en la legislatura para confirmarla en su cargo.

"Estamos en plena campaña electoral, del tal manera que no podemos asegurar o afirmar que nos pueden dar un voto de confianza", había dicho Balcázar antes del anuncio de renuncia.

La dimisión de Miralles se da además tras la peor crisis energética en dos décadas, según el Gobierno, luego de la rotura de un gasoducto que provocó un racionamiento de dos semanas de gas natural, lo que presionó los precios internos y frenó parcialmente a la industria local.

La última reorganización del gabinete gráfica la persistente incertidumbre política en Perú, por las destituciones o renuncias de sus líderes envueltos en denuncias de corrupción.