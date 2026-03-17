Intensidad del viento y aguas cálidas aumentarían 15% la presencia del sargazo en Quintana Roo

Cancún, QRoo.- La zona de playas en Cancún donde mañana miércoles se realizará la 89 Convención Bancaria presenta recale de abundante a excesivo, según el reporte de este 17 de marzo que da a conocer la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente del gobierno de Quintana Roo.

La bióloga especialista en pastos marinos Brigitta Van Tussebroek explicó que las condiciones climáticas actuales favorecen el desplazamiento de esta macroalga hacia las costas de Quintana Roo, lo que podría traducirse en un aumento respecto de los recales que se presentaron en 2025.

“Estamos observando que el calentamiento del agua y la intensidad de los vientos del sureste están impulsando parches de sargazo hacia la zona costera. Si esta tendencia se mantiene, podríamos registrar hasta un 15% más de recales respecto al año pasado”, señaló la especialista.

El director de Servicios Públicos Municipales del ayuntamiento Benito Juárez (Cancún), Antonio Torres Chambé, informó que son alrededor de 1,500 toneladas de sargazo las que han sido recolectadas durante los primeros tres meses del año.

La semana pasada el recale se resintió más en las playas Marlín, Ballenas y Delfines, sin embargo, para este miércoles la marea marrón se ha desplazado hacia la tercera sección de la zona hotelera de Cancún, justo donde se encuentra el hotel Ava, sede de la Convención Bancaria, que arranca mañana miércoles, en el kilómetro 25.3 del bulevar Kukulcán.

El recale excesivo se presenta desde Punta Cancún y Playa Gaviota Azul, a la altura del kilómetro 9 de la zona hotelera; entre las playas Chac Mool y Nizuc se reporta presencia abundante, mientras que las playas Coral (km 25 de la zona hotelera), Riviera Cancún, Moon Palace hasta Puerto Morelos también se reporta recale masivo de esta alga.

El ayuntamiento trabaja a marchas forzadas para el retiro del alga, pero la cantidad de biomasa que ha traído consigo los fuertes vientos de los últimos días está poniendo al límite la capacidad de reacción de las autoridades.