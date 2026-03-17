La UE revisa la regulación de ayuda para bancos con riesgo de quiebra, por primera vez desde 2013

La Comisión Europea ha iniciado la revisión de las normas que regulan las ayudas públicas a bancos con graves dificultades financieras, vigentes desde 2013, con el objetivo de adaptarlas a los cambios introducidos en el sistema financiero europeo.

La actualización afecta a cómo los Estados pueden intervenir en estos casos, ya sea para evitar la bancarrota de una entidad, reestructurarla o proceder a su liquidación, en línea con los cambios recientes en la normativa europea de gestión de crisis bancarias.

Entre los ajustes previstos figura la simplificación del marco actual, que pasará de estar recogido en seis comunicaciones a un único texto, con el fin de hacerlo más claro y fácil de aplicar.

Según la Comisión, la revisión busca "garantizar un tratamiento coherente" de las ayudas públicas, al tiempo que pretende limitar el coste para los contribuyentes y asegurar condiciones equitativas entre entidades en el mercado único.

Bruselas ha abierto una consulta preliminar para recabar aportaciones hasta el 14 de abril y prevé presentar más adelante este año un borrador de la nueva normativa para consulta pública.