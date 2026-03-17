Brasil restringe redes sociales: adolescentes de hasta 16 años deberán vincular sus cuentas a adultos

Brasil implementó este martes nuevas medidas que restringen el acceso a redes sociales a menores y amplían su protección para impedirles visualizar contenidos violentos o ilegales.

La ley que entró en vigor fue aprobada el año pasado luego de un escándalo por presunta explotación sexual de menores en Instagram, en este país hiperconectado de 212 millones de habitantes.

Para proteger a los adolescentes de los algoritmos adictivos de las redes sociales, varios países, con Australia a la cabeza, ya han prohibido su acceso a los más jóvenes y otros intentan hacerlo.

En Brasil, los adolescentes de hasta 16 años deberán a partir de ahora tener sus cuentas vinculadas a un responsable.

Además, las plataformas deberán exigir una verificación "confiable" de la edad para impedir que los menores de 18 años accedan a contenidos prohibidos o inadecuados, como sitios pornográficos o violentos.

"Lo que hizo nuestra legislación fue prohibir la autodeclaración" como mecanismo de verificación de edad ya que "ese método no sirve", dijo a la AFP Iage Miola, director de la Agencia Nacional de Protección de Datos (ANPD), la autoridad estatal encargada de aplicar la nueva legislación.

Aún no hay detalles sobre cómo funcionará ese mecanismo.

Multas de hasta 9 millones de dólares

Ahora comienza un periodo de adaptación en el que la ANPD detallará los aspectos técnicos de la ley.

Miola sostuvo reuniones con representantes de las empresas de tecnología para conocer sus propuestas.

Los mecanismos que combinan la presentación de un documento de identidad con una verificación biométrica con una foto son, por ahora, los preferidos entre las compañías.

La ley aprobada obliga además a las plataformas a retirar los contenidos de aparente explotación y abuso sexual, y notificar a las autoridades brasileñas.

Las empresas que incumplan las nuevas disposiciones serán sancionadas con multas que pueden llegar a 50 millones de reales (unos 9 millones de dólares), suspensiones o, en casos de reincidencia, prohibición.

Por ejemplo, la publicidad "direccionada" a niños y adolescentes queda prohibida en internet, al igual que las "cajas de recompensa", objetos en videojuegos en los que el usuario paga por recibir un premio aleatorio.

"Pedófilos" en Roblox

Las plataformas también deberán limitar la reproducción automática, por ejemplo, de videos.

"A diferencia de otros países, Brasil optó por una ley que no se limita a regular las redes sociales para los niños, sino todo el internet", explicó a la AFP Renata Tomaz, profesora de la universidad Fundación Getulio Vargas.

La AFP entró en contacto con la Asociación Latinoamericana de Internet, que defiende los intereses de las principales empresas tecnológicas en la región. La organización se abstuvo de pronunciarse sobre la nueva ley.

Paola Valentina, una estudiante de 15 años en Brasilia, dijo a la AFP que se "pondría triste" si se le impidiera acceder a TikTok o Instagram, plataformas que usa "todo el día".

Pero cree que algún tipo de restricción es necesaria porque "hay muchos pedófilos" en las redes sociales y en juegos online como Roblox, aunque considera que las medidas deben aplicarse solo a niños menores que ella.