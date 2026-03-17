Gobierno reduce deuda con farmacéuticas a 5,000 millones de pesos: Eduardo Clark

El gobierno federal ha logrado reducir en casi 55% la deuda acumulada con empresas de la industria farmacéutica, al pasar de 11,000 millones de pesos a alrededor de 5,000 millones de pesos, aseguró Eduardo Clark, subsecretario de Integración y Desarrollo de la Secretaría de Salud.

“Los pagos atrasados se han reducido de cerca de 11,000 millones de pesos a menos de 5,000 millones de pesos… Son del cierre de administración pasada, que seguimos conciliando, con la creación del IMSS-Bienestar como institución que recompró muchas de las facturas que tenían antes los estados y las entidades federativas en general”, puntualizó.

Tras su participación en el evento donde se oficializó el nombramiento de Astrea Ocampo como presidenta de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (AMELAF) para el periodo 2026-2028, explicó que en los últimos meses se han pagado más de 6,000 millones de pesos.

El mayor rezago de pagos, aseguró el funcionario, corresponde actualmente al IMSS-Bienestar, aunque dijo que ha reducido en un 50% sus adeudos con la industria y siguen conciliando las facturas pendientes de hace algunos años.

Eduardo Clark explicó que los pagos atrasados no se deben a falta de recursos ni de voluntad, sino a trámites burocráticos que implican revisar expedientes antiguos.

“Ha mejorado bastante el IMSS-Bienestar, aunque persisten retos para hacerlo aún más ágil… Todavía hay un tramo por organizar burocráticamente, mejorar procesos, pero se ha avanzado”, puntualizó.

Por su parte, el IMSS y el ISSSTE se mantienen al día con los pagos a las empresas farmacéuticas, que representan entre el 70 y el 75% de la facturación del sector salud, comentó Eduardo Clark.

Mientras que la actual administración federal ha realizado en tiempo y forma los pagos correspondientes a la compra consolidada de medicamentos para el periodo 2025-2026.

En el mismo espacio, Astrea Ocampo coincidió en que las deudas se han ido liquidando, principalmente los adeudos más recientes, por lo que confió en que se mantenga el diálogo para que se liquiden por completo.

“El IMSS y el ISSSTE son excelentes pagadores. En el caso de IMSS-Bienestar, creo que solo es cuestión de seguir dialogando y entregar la documentación necesaria. Tengo confianza de que se saldarán”, agregó sin mencionar los montos adeudados a las empresas afiliadas a la AMELAF.