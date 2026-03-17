¿Dónde es más cara la canasta alimentaria? Estados y productos con mayores aumentos en marzo 2026

La canasta alimentaria se encareció hasta 15.6% en los estados del país durante marzo de 2026, ante el incremento constante que registran productos como frutas y verduras, según la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec).

La canasta básica alimentaria, la cual se compone de 44 productos, representó un precio promedio de 2,085.33 pesos, lo que significó un aumento mensual (marzo frente a febrero) de 1.11%, es decir, 22.91 pesos más.

Sin embargo, al ver por estados los aumentos son diferenciados. Las entidades con los mayores incrementos fueron:

Campeche (15.58%).

(15.58%). Durango (6.06%).

(6.06%). Tamaulipas (5.92%).

(5.92%). Quintana Roo (4.63%).

(4.63%). Coahuila (4.15%).

En tanto, los estados en donde resultó más cara fueron:

Estado de México: 2,353 pesos.

2,353 pesos. Nayarit: 2,319 pesos.

2,319 pesos. Tabasco: 2,307 pesos.

2,307 pesos. Colima: 2,301 pesos.

2,301 pesos. Durango: 2,293 pesos

Los productos que aumentaron más su precio en el último mes fueron:

Jitomate: 60.33% (de 28.13 a 45.09 pesos).

60.33% (de 28.13 a 45.09 pesos). Limón: 20.14% (de 36.16 a 43.44 pesos).

20.14% (de 36.16 a 43.44 pesos). Tomate verde: 10.22% (de 42.95 a 47.34 pesos).

10.22% (de 42.95 a 47.34 pesos). Pollo entero: 4.44% (de 77.38 a 80.81 pesos).

4.44% (de 77.38 a 80.81 pesos). Papa: 4.07% (de 33.05 a 34.39 pesos)

Una familia de 4 integrantes necesita 10,000 pesos sólo para comprar alimentos

“Si consideramos que en México las familias se integran en promedio por cuatro personas, el gasto mensual en alimentos supera los 10,000 pesos, tomando en cuenta que, de acuerdo con el INEGI, cada persona debe destinar al menos 2,516 pesos mensuales para cubrir sus alimentos básicos en zonas urbanas”, señaló Cuauhtémoc Rivera, presidente de ANPEC.

Bajo esta referencia, dijo, para millones de hogares que viven con un salario mínimo (9,582.47 pesos al mes), el ingreso ni siquiera alcanza para cubrir el costo de la alimentación básica.

El líder del pequeño comercio destacó que esto significa que otros gastos indispensables del hogar quedan fuera del presupuesto, como salud, educación, transporte, vivienda, ropa o esparcimiento. Esta situación refleja la difícil realidad económica que enfrentan muchas familias mexicanas para quienes alimentarse todos los días representa un gran esfuerzo.

“La inflación se convierte en un flagelo, más que un impuesto, que golpea con mayor fuerza a los hogares más vulnerables, aquellos que destinan la mayor parte de sus ingresos a la compra de alimentos, 90 centavos de cada peso”, señaló Rivera.

Conflicto en Medio Oriente encarecerá más los alimentos

La Anpec señaló que los alimentos se pueden seguir encareciendo por los ataques en Medio Oriente. “Estos conflictos armados, al final del día, terminarán por encarecer aún más los alimentos hasta en 40% a partir del encarecimiento del petróleo y la complicación que esto provoca en las cadenas de producción y suministro de los insumos que mueven el mercado global y que los pueblos demandan.

De cara a 2026, la perspectiva apunta a un escenario en donde el costo de los alimentos seguirá estando por encima del salario mínimo, presionado con esto la inflación y afectando directamente a las familias que día a día luchan por llevar sustento a sus hogares”, señaló.

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