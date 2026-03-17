Trabajadores retiraron por desempleo casi 6,500 mdp de sus Afores en el primer bimestre de 2026

Los retiros por desempleo de las Afores crecieron 21% en el primer bimestre de 2026 en comparación con el mismo periodo del año pasado y siguen rompiendo récords históricos.

En los dos primeros meses del presente año, el monto retirado por los trabajadores ascendió a 6,474 millones de pesos (mdp), una cifra nunca antes vista para un primer bimestre de cualquier año.

Solo en febrero de 2026, el monto retirado fue de 3,064 millones de pesos, una caída de 10% respecto al mes inmediato anterior (enero de 2026), de acuerdo con las cifras dadas a conocer por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

Además, en el primer bimestre de 2026 un total de 308,213 trabajadores hicieron un retiro por desempleo de su Afore, es decir, 25,336 más que en el mismo periodo del año anterior.

El retiro promedio en enero-febrero de 2026 fue de 21,005 pesos, un aumento de 11% respecto al promedio de 18,942 pesos del primer bimestre del 2025.

¿Por qué crecen los retiros por desempleo?

La Asociación Mexicana de Afores (Amafore) ha explicado que el monto de los retiros por desempleo ha crecido considerablemente en los últimos años debido al crecimiento de los salarios en México, así como a las mayores aportaciones obligatorias a las Afores.

Por su parte, la Consar igualmente ha atribuido el crecimiento de los retiros a que "coyotes" o intermediarios informales ayudan a trabajadores a retirar ilegalmente miles de pesos de sus cuentas de ahorro, cobrándole además una alta comisión sobre el monto retirado

Tanto la Amafore como la Consar han negado que el crecimiento de los retiros se deba a un mayor desempleo en el país.

¿De qué Afores se ha retirado más dinero?

Las Afores de las que más dinero se ha retirado son:

Coppel: 1,408 millones de pesos.

Azteca: 1,039 millones de pesos.

Banamex: 972 millones de pesos.

XXI Banorte: 933 millones de pesos.

SURA: 770 millones de pesos.

¿Cómo hacer un retiro por desempleo?

Para poder hacer un retiro por desempleo de tu Afore, tienes que tener al menos 46 días en situación de desempleo, además de que no debes haber ejercido este derecho durante los 5 años anteriores a que inicies el trámite.

Debes acudir a la sucursal de tu Afore, y presentar la Solicitud de disposición de recursos por Retiro parcial por desempleo debidamente llenada y firmada (la cual será proporcionada por tu Afore), además de una identificación oficial y un documento que contenga tu Número de Seguridad Social (NSS).

Una vez hecha la solicitud, tu Afore gestionará el trámite ante el IMSS en un plazo no mayor a 10 días hábiles. Si el IMSS autoriza el retiro, la Afore pondrá a tu disposición tus ahorros conforme a la modalidad que te corresponda:

Modalidad A: La Afore entrega en una sola exhibición el equivalente a 30 días de su último Salario Base de Cotización con un límite de 10 veces el salario mínimo mensual general que rija en la Ciudad de México. Esta modalidad aplica para aquellos cuya cuenta Afore tiene al menos tres años de haber sido abierta.

Modalidad B: La Afore entrega en una sola exhibición lo que resulte menor entre el equivalente a 90 días del Salario Base de Cotización del Trabajador en las últimas 250 semanas cotizadas o el 11.5 % de los recursos acumulados en su cuenta. Esta modalidad aplica para aquellos cuya cuenta tiene al menos cinco años de haber sido abierta.

¿Cómo me afecta si hago un retiro?

Es importante saber que si haces un retiro por desempleo, el IMSS te descontará semanas de cotización, además de que los ahorros en tu cuenta Afore igualmente se verán mermados en función de lo que hayas sacado.

De ahí que las autoridades dan oportunidad a los trabajadores que hicieron un retiro a que devuelvan los ahorros retirados, para de esa manera compensar los ahorros de los que dispuso y también recuperar las semanas de cotización perdidas.