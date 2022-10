El 80% de los mexicanos está de acuerdo en que se mantenga el Ejército en las calles: Rocha

El gobernador del estado acompañó al secretario de Gobernación en su visita a Sinaloa para socializar la ampliación hasta el 2028 de la coadyuvancia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.

Culiacán, Sinaloa, a 14 de octubre de 2022.- Como lo hizo previamente en una reunión con los diputados de la 64 Legislatura, el gobernador Rubén Rocha Moya acompañó al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, en un encuentro con representantes de sectores sociales y presidentes municipales, con el propósito de sociabilizar la reforma constitucional que autoriza la ampliación del plazo que vencía en el 2024 y que fue aprobado hasta el 2028 para que la Guardia Nacional y Fuerzas Armadas coadyuven en las tareas de seguridad pública.

Cabe destacar, que el Secretario de Gobernación eligió a Sinaloa para dar inicio a una gira por todo el país, para sociabilizar esta reforma constitucional en cada uno de los Congresos Locales de las 32 entidades federativas, y aprovechando esta visita, el gobernador Rocha lo invitó a Palacio de Gobierno, para sostener un similar encuentro con los 18 presidentes municipales, y representantes de los sectores sociales y productivos, académicos y de culto religioso.

En su mensaje, el gobernador Rocha destacó que el 80 por ciento de los mexicanos, están de acuerdo en la permanencia de los militares en las calles para coadyuvar con la seguridad pública, y reiteró el llamado que hizo momentos antes durante la reunión en el Congreso del Estado, para que los diputados locales validen esta reforma que fue aprobada en las Cámaras de Diputados y de Senadores.

“Ahorita yo les dije a los diputados, yo muy humildemente les pido que me apoyen y que apoyen a los presidentes municipales, y sigan con sus diferencias, sigan hablando que están en contra de la militarización y expliquen por qué sus razones y eleven sus banderas, pero ahora dennos la oportunidad de que podamos seguir construyendo la paz”, enfatizó.

El gobernador Rocha señaló que Sinaloa está mejorando en los indicadores de seguridad, coordinadamente con la Federación y los municipios, con el apoyo del Ejército Mexicano, la Marina Armada de México y la Guardia Nacional.

“Estamos a punto de sacar a Culiacán de las 50 ciudades más violentas del país, hemos avanzado mucho, estamos en el lugar 26 de seguridad, partiendo de la idea que el 1 es el más violento; Sinaloa normalmente estaba en el 1, en el 2, el 3, y bajaba otra vez al 1”, recordó.

En su intervención, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, precisó que eligió a Sinaloa para iniciar con esta gira por todo el país por el extraordinario trabajo que ha desplegado en estos meses el gobernador Rubén Rocha Moya, a quien calificó como el mejor gobernador de todo el país.

Por lo que toca a la reforma constitucional, el responsable de la política interior de la Nación, explicó que además de mantener hasta marzo del 2028 la permanencia de las Fuerzas Armadas en las calles en tareas de seguridad, permitirá al mismo tiempo trabajar en la capacitación de las policías civiles, con el objetivo de que estén mejor preparadas una vez que se retire la Guardia Nacional de estas labores.

“Aquí no puede haber regateos porque no es un asunto de colores partidistas, es un asunto que lo que está en juego es la tranquilidad de los mexicanos, de las mexicanas, que lo que queremos todos es que los niños puedan jugar sin ningún temor en las calles hasta de los rincones más apartados del país y lo que queremos todos es que cuando una señora, un señor vayan de regreso hacia su casa al término de la jornada laboral no lo hagan con el temor de que los van a asaltar cuando se bajen del camión o del transporte público y que todo mundo en las carreteras no estén pensando a qué horas se me atraviesan dos o tres y me bajan del carro y se lo llevan, por decir lo menos”, dijo.

El secretario López Hernández reiteró que por estos motivos, su llamado a los legisladores locales de los estados, es que le den nuevamente un voto de confianza a las mejores instituciones de las que dispone el Estado Mexicano, que son la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de la Marina.

Tanto al encuentro en el Congreso de Estado, como en Palacio de Gobierno, el gobernador Rocha y el secretario de Gobernación estuvieron acompañados por el coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados, e impulsor de esta reforma, el legislador federal Ignacio Mier Velazco.

La bienvenida al encuentro estuvo a cargo del secretario general de Gobierno, Enrique Inzunza Cázarez; y también estuvo en su calidad de alcalde anfitrión, el presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, al igual que los restantes 17 alcaldesas y alcaldes; los rectores de las Universidades, y destacados empresarios como Jesús Vizcarra, Juan Manuel Ley Bastidas, Leovi Carranza, entre otros.