Exportación mexicana de computadoras se disparó 144% en el 2025

México subió de la quinta a la tercera posición entre los mayores exportadores de computadoras del mundo en 2025, desplazando a Estados Unidos y Hong Kong.

Este escalamiento tiene que ver más con un aumento del mercado mundial impulsado por el creciente uso de la inteligencia artificial y otras tecnologías y con nuevas macro tendencias globales, que con el mero robo de participación de mercado.

De los cinco mayores exportadores, China redujo 6.2% sus embarques, hasta 150,734 millones de dólares.

Los otros cuatro líderes tuvieron crecimientos notables, tres de ellos a tasas de doble dígito, mostrando un auge en las corrientes comerciales de las máquinas procesadoras de datos.

Desplazando a China como principal exportador, Taiwán incrementó 117% sus ventas externas, a 183,460 millones de dólares; México superó ese dinamismo, con un alza de 144.8%, a 85,416 millones de dólares.

De hecho, las computadoras se convirtieron por primera vez en el producto más exportado desde México a Estados Unidos en 2025.

Entre otros factores, la demanda global de computadoras ha crecido por la digitalización acelerada, el trabajo remoto y la educación en línea. Además, el auge de la inteligencia artificial, el comercio electrónico y los servicios en la nube impulsan la renovación tecnológica en empresas y hogares.

Por lo pronto, la racha positiva de México en sus exportaciones de computadoras prosiguió en el primer bimestre del año en curso, con un valor de 19,879 millones de dólares, lo que implica un alza interanual de 55.5%, de acuerdo con datos del Inegi.

Una década atrás, en 2015, los envíos mexicanos de estas máquinas fueron por 18,381 millones de pesos. En su trayectoria hubo cierta estabilidad y altibajos, con aumento abrupto en 2025.

En México operan ensambladoras y fabricantes como Foxconn, Dell Technologies, HP y firmas locales como Lanix, además de integradores que ensamblan equipos con componentes importados.

De acuerdo con la empresa estadounidense, Dell Technologies el sector se caracteriza por rápidos avances tecnológicos en hardware, software y servicios, incluyendo inteligencia artificial, computación en la nube y seguridad.

Estados Unidos no sólo importó más computadoras del exterior en 2025, sino que sus ventas foráneas de estas máquinas aumentaron 52.6% sobre 2024, alcanzando 61,178 millones de dólares.

Con un resultado aún mejor sobre todos estos exportadores, los Países Bajos lograron un crecimiento interanual de 183.8%, a 45,676 millones de dólares.

En suma, las ventas externas de computadoras realizadas por estas cinco economías crecieron 56.5%, hasta 526,464 millones de dólares.

Dell Technologies afirma que se enfrenta a una competencia constante en productos y precios en todas las áreas de su negocio, tanto por parte de competidores de marca como genéricos.

Asimismo, la competencia en el sector se enfrenta a empresas de TI no tradicionales, incluyendo grandes proveedores de Infraestructura como Servicio (IaaS), que a menudo adquieren su infraestructura directamente de los fabricantes originales.

Además de sus ventajas arancelarias con Estados Unidos, México es competitivo en la producción de computadoras por su integración a cadenas globales de valor, cercanía con Estados Unidos, tratados comerciales, mano de obra calificada, costos eficientes y una base manufacturera electrónica consolidada, orientada a exportaciones de alto volumen.