Bessent afirma que la inflación subyacente en EU está bajando

Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos (EU), dijo ayer que se siente bastante seguro de que la inflación subyacente seguirá bajando en EU a pesar de la guerra con Irán, y reiteró su llamado a la Reserva Federal (Fed) para que recorte las tasas de interés.

Bessent señaló que puede entender que los responsables del banco central estadounidense quieran observar la evolución económica relacionada con la guerra antes de recortar los réditos, y añadió que también tiene sentido que el candidato del presidente de EU, Donald Trump, a la presidencia de la Fed, Kevin Warsh, lidere el próximo ciclo de ajustes monetarios.

Cuando se le preguntó si la administración Trump aceptará que el actual presidente de la Fed, Jerome Powell, permanezca en el cargo tras la finalización de su mandato el 15 de mayo, en caso de que el Senado no haya aprobado para entonces el nombramiento de Warsh, Bessent respondió: “Queremos que Kevin Warsh asuma el cargo lo antes posible”.

Bessent declaró el lunes a Semafor que la Fed debería “esperar y ver” antes de decidir si recorta las tasas de interés en medio de la guerra en Irán, señalando que la economía estadounidense fue “muy sólida” en enero y febrero, y que la Fed “hace lo correcto al quedarse al margen y observar” cómo se desarrolla el conflicto.

Cuando se le preguntó si eso indica un cambio en los llamados que la administración Trump lleva tiempo haciendo a la Fed para que recorte las tasas de interés, Bessent respondió: “No, no, no. Si te fijas, dije que podrían, que podrían observar antes de recortar las tasas. Así que, la idea aquí es (que) siguen, seguirán necesitando recortar las tasas”.

Bessent restó importancia al impacto de la guerra con Irán sobre la inflación subyacente, que, según él, está bajo control y, de hecho, descendiendo en muchas categorías. Afirmó que espera que los precios bajen rápidamente una vez finalizado el conflicto.

Precios al consumo, su mayor alza en cuatro años

Los precios al consumo en EU registraron en marzo su mayor alza en casi cuatro años, ya que la guerra provocó un aumento sin precedentes en el costo de la gasolina y el gasóleo, lo que supuso un duro golpe para los índices de popularidad de Trump, al crecer el descontento por su gestión de la economía. Los precios subyacentes, que excluyen los alimentos y la energía, subieron en menor medida.

La guerra ha provocado que los precios mundiales del crudo se disparen hasta 50%, y el precio medio nacional de la gasolina al por menor ha superado los 4 dólares por galón por primera vez en más de tres años.

El nombramiento de Warsh por parte de Trump para suceder a Powell al frente de la Fed se encuentra estancado por ahora debido a las objeciones de un senador republicano clave, Thom Tillis, que no se presenta a la reelección.

Tillis afirmó que seguirá bloqueando a todos los candidatos de Trump para la Fed hasta que se cierre la investigación penal del Departamento de Justicia sobre Powell.

Bessent afirmó que el Tesoro ha llegado a un acuerdo con Tillis para permitir que se celebre la audiencia de nominación de Warsh, algo que podría tener lugar la próxima semana, pero no dio más detalles.