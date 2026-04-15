Los precios al por mayor en Estados Unidos suben en marzo, por precios de la energía

Los precios al por mayor en Estados Unidos (EU) subieron en marzo, impulsados por el fuerte aumento de los costos energéticos relacionado con la guerra con Irán, pero el incremento fue menor de lo esperado, según datos oficiales publicados ayer 14 de abril.

El Índice de Precios al Productor (IPP) aumentó 0.5% en términos mensuales, informó el Departamento de Trabajo, igualando el incremento registrado en febrero.

Esto situó la inflación del IPP en los últimos 12 meses en 4.0%, un alza más pronunciada que 3.4% registrado en febrero. Sin embargo, los analistas habían pronosticado una inflación del IPP de 4.6 por ciento.

La crisis del suministro de petróleo provocada por la guerra en Medio Oriente y el bloqueo por parte de Irán de la mayor parte del tráfico de petroleros a través del vital estrecho de Ormuz subyacen en la presión inflacionaria.

“La mayor parte del aumento registrado en marzo se debe a los precios de la energía destinada a la demanda final, que se dispararon 8.5%”, señaló la Oficina de Estadísticas Laborales.

El alza de los precios del petróleo está repercutiendo en la mayor economía del mundo, ya que los estadounidenses pagan más por repostar sus vehículos, algo que también está pasando una factura política cada vez mayor al presidente de EU, Donald Trump, y a su Partido Republicano.

“Casi la mitad del avance registrado en marzo en el índice de bienes de demanda final se debe a un aumento de 15.7% en los precios de la gasolina. Los índices del gasóleo, el combustible para aviones, el gasóleo para calefacción doméstica, las carnes y los productos químicos orgánicos básicos primarios también aumentaron”, señaló la BLS.