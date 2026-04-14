Estímulos fiscales a gasolinas dificultarán reducción del déficit este año: IMEF

Los estímulos fiscales a las gasolinas, que se han tenido que reactivar en las últimas semanas, ante el alza en el precio del petróleo por el conflicto en Medio Oriente, dificultarán la reducción del déficit fiscal este año, de acuerdo con el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).

En videoconferencia, Gabriela Gutiérrez, presidenta del IMEF, indicó que de acuerdo con el propio gobierno, el subsidio a las gasolinas es de aproximadamente 5,000 millones de pesos por semana, a un precio de la gasolina importada de 3.50 dólares por galón.

Así, de mantenerse los precios del petróleo arriba de 100 dólares por barril, se puede suponer que el precio de la gasolina que se importa está alrededor de 4 dólares por galón, con lo que el gasto en este subsidio sería de 6,000 millones de pesos semanales.

“Si por ejemplo el conflicto durase seis meses, el gobierno dejaría de percibir 156,000 millones de pesos pero, si se mantiene durante el resto del año, el quebranto sería de más de 220,000 millones de pesos, aproximadamente la mitad de lo que el gobierno ingresó por este concepto en el 2025, equivalente a 0.6% del Producto Interno Bruto (PIB). Es por ello que la probabilidad de que el déficit fiscal total para el 2026 se aproxime a 5% del PIB es muy elevada, en contraste con 4.1 % que indicó la SHCP en su documento de Criterios Generales de Política Económica”, añadió.

Este año, el gobierno de Claudia Sheinbaum busca nuevamente disminuir los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP), que en el 2024 llegaron a un nivel récord de 5.8% del PIB, el cual se redujo a 4.9 por ciento.

En este sentido, Víctor Manuel Herrera, presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del IMEF, explicó que se podrían ver recortes al gasto público para poder solventar la pérdida de recaudación; sin embargo, existe poco margen para ello.

“Si el conflicto dura seis meses más, el gobierno tendría que recortar 156,000 millones de pesos. Y si dura el resto del año con petróleo a 100 dólares, como aparentemente va a suceder, entonces hablamos de 220,000 millones de pesos. Nosotros creemos que el gobierno no va a poder recortar muchos gastos para poder compensar este sacrificio del cobro del IEPS, por lo que el déficit va a subir y esto es algo negativo porque un déficit alto es más deuda”, agregó.

Mayor precio

De acuerdo con los Precriterios Generales de Política Económica 2027, este año el gobierno prevé que el precio del petróleo sea mayor a lo que se aprobó por el conflicto en Medio Oriente. Ahora prevén que el precio del petróleo sea de 77.3 dólares por barril, mayor a la previsión del Paquete Económico 2026 de 54.9 dólares. Esto es un “supuesto conservador”, de acuerdo con la dependencia.

“La estimación para el 2026 incorpora un supuesto conservador, al considerar que la duración del conflicto no exceda dos meses; no obstante, persiste una elevada incertidumbre en torno a su magnitud y evolución. Asimismo, se consideran otros factores como la guerra en Ucrania, los cambios en la industria petrolera de Venezuela y la política arancelaria de Estados Unidos”, consignó.

Aún con un mayor precio del petróleo, los ingresos petroleros serán 47,300 millones de pesos menores a lo aprobado, esto ante la apreciación del peso frente al dólar.

Presiones inflacionarias

Por otro lado, el IMEF revisó al alza su expectativa de inflación para el cierre del año, de 4 a 4.2%, por arriba del rango de 3% +/-1 punto porcentual que tiene el Banco de México (Banxico).

“Aunado a lo anterior, el incremento en los precios de los energéticos y los fertilizantes está aumentando la presión inflacionaria en todos los países a tal grado que el Fondo Monetario Internacional está advirtiendo a los bancos centrales de la posibilidad que las tasas de interés suban en un entorno de desaceleración económica. Desde antes del conflicto, México experimentaba una inflación subyacente alta y persistente, y con la guerra las presiones inflacionarias han aumentado, dificultando la posibilidad que las tasas de interés continúen su trayectoria a la baja”, indicó la presidenta del IMEF.

En cuanto al crecimiento, el IMEF mantuvo sin cambios su pronóstico en 1.4% para este año, por debajo de la proyección del gobierno que es un rango entre 1.8 y 2.8 por ciento.