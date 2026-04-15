Los recortes de tasas tendrían que esperar hasta el 2027

La Reserva Federal (Fed) podría tener que esperar hasta el 2027 para recortar las tasas de interés si un prolongado periodo de precios elevados del petróleo, provocado por la guerra de Irán, retrasa la evolución de la inflación hacia el objetivo de 2.0% del banco central estadounidense, dijo ayer el presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee.

“Pensé que podría haber incluso múltiples recortes de tasas en el 2026; cuanto más se prolongue esta situación en la que no hemos visto una disminución de la inflación, y si la inflación se mantiene alta, siendo realistas, creo que eso empezará a retrasarla más allá del 2026”, mencionó Goolsbee en la conferencia Semafor World Economy. “Nuestro trabajo es lograr que la inflación vuelva a 2.0 por ciento”.

En marzo, los responsables de la política monetaria de la Fed decidieron mantener las tasas de interés a corto plazo en su rango actual, entre 3.50 y 3.75%, y la mayoría consideró que probablemente sería conveniente realizar al menos un recorte de tasas este año.

Donald Trump, presidente de EU, culpa al presidente de la Fed, Jerome Powell, de no aplicar fuertes recortes de tasas que, en su opinión, la economía estadounidense está preparada para recibir, y ha afirmado que cree que Kevin Warsh, el candidato de Trump para sustituir a Powell, los llevará a cabo.

Sin embargo, las declaraciones de Goolsbee y otros sugieren que Warsh tendrá mucho trabajo por delante, dadas las presiones sobre la inflación.

Según los últimos datos, los economistas pronosticaban ayer que la inflación subyacente, según el indicador que utiliza la Fed para evaluar la evolución de los precios, probablemente se disparó hasta 3.2% en marzo.

Esa sería la mayor alza del llamado índice de precios de los gastos de consumo personal subyacente en dos años.

Antes de que la guerra de Irán disparara los precios del petróleo y elevara los precios de la gasolina en EU a más de 4 dólares el galón, Goolsbee era uno de los responsables de la Fed más optimistas en cuanto a que la inflación provocada por los aranceles remitiría este año y permitiría a la Fed reanudar la reducción de las tasas de interés. Ahora se muestra menos seguro.