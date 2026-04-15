Sector privado será aliado del modelo energético: Sener

La secretaria de Energía, Luz Elena González, aseguró este martes que el modelo mexicano de desarrollo en el sector energético requiere de un Estado rector que debe ser acompañado del sector privado como un aliado para que se puedan alcanzar las metas que se han planteado en materia de hidrocarburos y de electricidad.

Durante su conferencia en la Feria de Energía e Innovación para la Transformación y el Bienestar, en el Museo Nacional de Energía y Tecnología de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), explicó que se pretende pasar de 24% a 38% de energía renovable en el sistema eléctrico nacional al 2030, así como sostener una producción de 1.8 millones de barriles diarios de hidrocarburos líquidos al cierre del presente sexenio, para lo que será necesario configurar alianzas y unir fuerzas con todos los actores de la sociedad.

Enfatizó que en el proyecto de la Cuarta Transformación caben todas y todos, y la inversión privada es y será aliada del proyecto, acompañada de la firme e inequívoca rectoría del Estado, siguiendo la pauta de una planeación estratégica para el largo plazo.

"La inversión privada es y será aliada de este proyecto", aseguró.

El México de hoy y del mañana se construye sobre la base del interés público y no en su contra, por ello, la convocatoria de la presidenta Claudia Sheinbaum es incluyente y es una apuesta por la soberanía energética del país, apuntó. Durante esta primera edición de la Feria, organizada por la Secretaría de Energía, Luz Elena González resaltó el cambio ideológico global en el que se rehabilita al Estado como coordinador de las grandes misiones nacionales y como eje promotor del desarrollo tecnológico, particularmente en áreas que no pueden ser cubiertas por grandes corporaciones privadas.

Además, explicó que actualmente los distintos organismos públicos del sector han trabajado para innovar en lo que respecta a tramitología con el fin de aproximar inversionistas y reducir sensiblemente los tiempos de atención.

En este sentido, el Estado mexicano asume un papel más amplio en la economía y en sectores estratégicos con la definición de objetivos, instrumentos, organizaciones y competencias que permitan enfrentar desafíos y generar soluciones acordes con las demandas de nuestro tiempo, señaló.

Alicia Bárcena, secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales dijo que una visión de largo plazo que brinde certidumbre a los inversionistas es la forma en que trabajará la presente administración.

En su intervención, la secretaria Bárcena afirmó que se debe apostar por la autosuficiencia energética, pero con soberanía, ya que se está apostando al futuro.