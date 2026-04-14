Ganancias de bancos estadounidenses se disparan; consumidores esquivan alza del precio del petróleo

Los grandes bancos informaron ayer 14 de abril, de un aumento de sus ganancias, lo que pone de manifiesto la resistencia de las empresas y los clientes estadounidenses a pesar del repunte de los precios del petróleo provocado por la guerra en Oriente Medio.

JPMorgan Chase registró ganancias en las principales categorías de banca minorista y de inversión.

Jamie Dimon, director ejecutivo de JPMorgan Chase, describió a la economía estadounidense como una que sigue gozando de buena salud, pero que se enfrenta a un “conjunto de riesgos cada vez más complejo”, entre los que se incluyen la volatilidad de los precios de la energía, la incertidumbre comercial y los elevados déficits.

Las utilidades de la mayor entidad crediticia de Estados Unidos (EU) por activos ascendieron a 16,500 millones de dólares, 13% más que el año anterior, mientras que los ingresos aumentaron 10%, hasta los 49,800 millones de dólares.

El aumento de los costos del petróleo se ha traducido en precios nacionales de la gasolina por encima de los 4 dólares el galón, por primera vez desde agosto del 2022, lo que supone un obstáculo político para el presidente de EU, Donald Trump.

Aunque el alza de los precios de la gasolina supone una mayor carga para los hogares con rentas más bajas, Dimon señaló que la solidez del mercado laboral estadounidense sigue siendo un factor favorable.

“Lo más importante son siempre los puestos de trabajo”, afirmó Dimon en una conferencia telefónica con periodistas. “Y hay muchos puestos de trabajo. El desempleo es relativamente bajo”.

Algunos de los factores que impulsaron el aumento de las ganancias de JPMorgan fueron el aumento de los depósitos y de los saldos de las tarjetas de crédito, que compensaron el impacto del descenso de las tasas de interés.

En Citigroup, la utilidad aumentó 42%, hasta los 5,800 millones de dólares, mientras que los ingresos subieron 14%, hasta los 24,600 millones de dólares. La entidad crediticia disfrutó de un crecimiento generalizado en todas sus líneas de negocio, liderado por sus divisiones de mercados y servicios.

Sin embargo, el banco aumentó su provisión para pérdidas crediticias en unos 600 millones de dólares, alegando una mayor incertidumbre en las perspectivas macroeconómicas.

Gonzalo Luchetti, director financiero de Citi, describió al consumidor estadounidense como resistente, señalando un nivel estable de morosidad a lo largo del tiempo.

El incremento de las provisiones se debe “realmente a una cuestión de prudencia, ya que queremos asegurarnos de contar siempre con reservas suficientes para hacer frente a diversos escenarios”, afirmó Luchetti en una conferencia telefónica.

Wells Fargo registró unas ganancias en el primer trimestre de 5,200 millones de dólares, lo que supone un aumento de 7.0% con respecto al mismo periodo del año anterior. Los ingresos aumentaron 6.0%, hasta alcanzar los 21,400 millones de dólares.

Charlie Scharf, CEO de Wells Fargo, atribuyó el aumento de las ganancias al incremento de los préstamos y los depósitos, y describió además la solvencia de los clientes como sólida.

“Aunque los mercados han sido volátiles, seguimos observando una resistencia en la economía subyacente y la salud financiera de los consumidores y las empresas a las que prestamos servicio sigue siendo sólida”, afirmó Scharf.