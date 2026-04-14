Conflicto bélico y aranceles con impacto desigual en el mundo

La economía de Estados Unidos registrará un crecimiento de 2.3% en el Producto Interno Bruto (PIB) de este año, según economistas del Fondo Monetario Internacional (FMI). Este desempeño incorpora una reducción desde 2.4% que tenían proyectado en la actualización de enero pasado.

Este desempeño estaría respaldado por los incentivos fiscales en ejecución y el impacto retardado de una política monetaria menos restrictiva.

Agregaron que el aumento de las barreras comerciales continúa afectando el nivel de la actividad económica y que el nuevo panorama incorpora también “un pequeño efecto negativo de la guerra, dado el estatus de exportador neto de energía de Estados Unidos”.

Al interior del informe insignia del FMI, el World Economic Outlook (WEO, por su sigla en inglés), explicaron que en el organismo esperan que el próximo año, el PIB de Estados Unidos se modere a 2.1%, tasa que incorpora un ajuste al alza desde 2% estimado anteriormente.

En la conferencia de prensa que marca el inicio de las Reuniones de Primavera, Olivier Gourinchas, director del Departamento de Estudios del FMI, aclaró que el contexto de aranceles al comercio está generando presiones a la baja para el crecimiento mundial y al alza para la inflación.

Al presentar el WEO destacaron que entre Estados Unidos, México y Canadá, Estados Unidos será el de mejor desempeño con un crecimiento de 2.3 por ciento.

Enseguida ubicaron a México, con un avance de 1.6% en el PIB de este año y a Canadá, que según sus cuentas conseguirá una tasa de crecimiento de 1.5% del PIB.

AL avanza

Para el PIB de las economías de América Latina y el Caribe, anticipan un crecimiento de 2.3% para el 2026 y 2.7% para el 2027.

La tasa esperada de crecimiento para este año incorpora un ajuste al alza de una décima desde 2.1% que proyectaron en enero.

De acuerdo con expertos del organismo este ajuste en el pronóstico del PIB regional incorpora el mejor desempeño esperado para Brasil y México, que aportan 65% del PIB Latinoamericano.

Para Brasil anticipan un crecimiento de 1.9% para este año, superior al 1.6% previsto en enero.

En el caso de las economías emergentes más desarrolladas, que son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica (BRICS), se observa que nuevamente India será la economía más dinámica con un crecimiento de 6.5% en 2025 que es mayor a 6.4% previo. Muy cerca, pero debajo, estará China, con una expansión de 4.4% en el PIB de este año y 4% el próximo.