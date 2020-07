Querétaro, Qro. Ante la prevalencia de la pandemia por Covid-19, en el estado se detectaron dos brotes en empresas radicadas en el estado, de acuerdo con registros de la Red Negativa de Vigilancia, que reporta incidencia de 140 empresas y que establecieron las secretarías estatales de Salud y de Desarrollo Sustentable.

La directora de los Servicios de Salud del estado, Martina Pérez Rendón, informó que en total, a través de la red, se han confirmado siete casos positivos de trabajadores, de los cuales dos fueron casos graves que derivaron en el fallecimiento de los colaboradores y cinco casos restantes se mantienen como casos leves.

“En las empresas se han identificado siete casos confirmados, cinco de ellos han sido casos leves, lamentablemente dos defunciones, o sea que dos fueron casos graves. Dos brotes en las empresas, pero todo bajo control, sin un mayor número de casos, se sigue con la notificación diaria de 140 empresas que son las que están dadas de alta en este momento en la plataforma”, declaró.

Para detectar casos de Covid-19, las empresas -agregó- han establecido protocolos de actuación, para las personas sospechosas de la enfermedad; esta semana, se sostendrá una reunión con el sector productivo con la finalidad de reforzar los sistemas de identificación de casos.

“Ya se tiene muy definido el protocolo, aunque seguimos en comunicación. Esta semana tendríamos una reunión para reforzar los protocolos que ellos ya tienen establecidos. Si se identifica a una persona sospechosa, se debe saber dónde canalizarla y hay un protocolo de desinfección y limpieza de los espacios comunes, donde esta persona pudiera haber estado en contacto; pero el riesgo al interior de la empresa se minimiza porque todos traen mascarilla, gogles, careta, alcohol en gel a la mano, agua, jabón, para el lavado frecuente”, destacó.

La directora estatal refirió que aún podría estar por percibirse el impacto de la reapertura de sectores en el estado, tras el ingreso de cuatro industrias (construcción, minería, automotriz y aeroespacial) a las actividades esenciales desde el 1 de junio y luego de la apertura de ciertos sectores a partir del 17 de junio, cuando el gobierno estatal implementó semáforo naranja.

La semana pasada -refirió- el día con más casos sumó 52 positivos, mientras el indicador más bajo rondó entre 32 y 33 en sólo un día; destacó que uno de los datos más altos se reportó en mayo, cuando a finales de ese mes se registraron 60 casos en un día.

“En el transcurso de junio no hemos tenido ese número de casos, tal vez alrededor de 43 a 44 en un día es el número más alto, no queremos cantar victoria con el hecho de que la reapertura no esté teniendo un impacto en el estado, por supuesto que lo estamos esperando y estamos atentos a este registro muy puntual para poder identificar si la movilidad o si pudiéramos tener un aumento de casos, pero también creo que aunque ya vemos en centros comerciales una gran cantidad de personas moviéndose en los diferentes escenarios hay mucha gente que sigue en sus domicilios”, comentó.

Al corte del 5 de julio, en el estado suman 2,365 casos confirmados: 71% con alta sanitaria; 4% han fallecido; 8% se encuentran con manejo en su domicilio; 3% hospitalizados no graves, 3% hospitalizados graves y 1% se encuentra en la Unidad Médica y de Atención.

[email protected]