Cancún, QR. La exvicepresidenta del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), Cristina Alcayaga Núñez, confirmó que por instrucciones del presidente, Andrés Manuel López Obrador, desaparecerá la Subsecretaría de Planeación y Política Turística de la Secretaría de Turismo (Sectur) federal.

Alcayaga Núñez confirmó que el propio Miguel Torruco Marqués, secretario de Turismo federal, les informó sobre esta instrucción del presidente de México en la más reciente junta del CNET.

“La verdad no nos cayó de sorpresa, el propio presidente ya había anunciado que desaparecerían varias subsecretarías”, expuso la también empresaria hotelera, quien agregó que Torruco Marqués les aseguró que pese a la desaparición de la subsecretaría asumían el compromiso de mantener el mismo nivel y ritmo de trabajo con las subsecretarías restantes (Innovación y Desarrollo Turístico y de Calidad y Regulación) en la Sectur.

“Nos dijo el secretario que lo único que quitaban era el cargo, pero el trabajo que desempeñaba la subsecretaría lo seguirán haciendo”, dijo, y agregó que lo que también es un hecho es la disminución presupuestal que viene acompañada de esta medida, lo cual ha estado sucediendo en prácticamente todo el gobierno federal a raíz de la crisis generada por el coronavirus.

Es importante que todo el trabajo de planeación se siga haciendo, porque hay destinos como Bahía de Banderas, en Nayarit que requieren la labor que venía haciendo la Sectur para consolidarlos, añadió Alcayaga Núñez.

Traslado de la Sectur a Quintana Roo

La Subsecretaría de Planeación y Política Turística, que hoy (19 de agosto) se confirma desaparecerá, es la única que hasta el momento se había instalado parcialmente en Chetumal como parte del traslado de la Sectur a la capital de Quintana Roo.

Hasta abril del 2019, dicha instancia fue presidida por Simón Levy, quien apenas hace unas semanas reveló en varios mensajes de su cuenta de Twitter que los verdaderos motivos de su renuncia habían sido porque fue obligado a trasladarse a Chetumal “a ser parte de una mentira”.

“Cuando @TorrucoTurismo me obligó a ser parte de una mentira, yéndome a unas oficinas en Chetumal que no existían y mentirle al presidente López Obrador, le dije goodbye, conmigo no cuentas”, se lee en el tuit.

Agrega que Torruco Marqués le prohibió meterse con los hoteleros por las playas privadas y que lo obligó a callarse de “manera ilegal”.

A propósito de esos mensajes, el presidente del Consejo de Coordinador Empresarial de Chetumal, Eloy Quintal Jiménez, comentó que “como castillo de naipes se han derrumbado en la zona sur del estado de Quintana Roo, especialmente en la ciudad capital, las falsas promesas del gobierno federal, por lo que exigimos transparencia y certeza para evitar las falsas expectativas que, en las actuales circunstancias económica y sanitaria, sólo han abonado al desánimo”.

“Creemos que el secretario federal de Turismo, Miguel Torruco, debe darle una respuesta a la sociedad de Chetumal que escuchó con beneplácito el mensaje del presidente López Obrador el 24 de febrero del 2019, cuando dijo que en 40 días él estaría atendiendo en Chetumal. Estamos a la espera”, añadió el dirigente empresarial a propósito de las revelaciones del ex subsecretario de Turismo.

