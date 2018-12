Monterrey, NL. Las campañas para la elección extraordinaria de Monterrey, que se realizará el 23 de diciembre, arrancaron al primer minuto de éste miércoles.

En estos comicios participarán: Felipe de Jesús Cantú por el PAN; Adrián de la Garza por el PRI; Adalberto Madero por el PVEM; Patricio Zambrano por el PT; Iván Garza por MC; Sandra Pámanes por Nueva Alianza; Jesús Abascal por RED; Ana Villalpando por el PRD y Pedro Alejo Rodríguez como candidato independiente.

Cabe mencionar que en la boleta electoral aparecerá la ex panista Sandra Pámanes, en sustitución de Juan Enrique Barrios, quien renunció como candidato de Nueva Alianza.

Durante el arranque de campaña del candidato del PRI, Adrián de la Garza Santos, aseguró que con la anulación de la elección ordinaria de Monterrey, “dejé precedente de que si roban casillas o si cambian actas no vale la elección”.

Abundó que les quedó claro a los que presuntamente robaron casillas y cambiaron actas de que el voto es un ejercicio democrático.

También destacó: “no quería dejar pasar el inicio de campaña de lo importante que es el tema de seguridad, como será para la próxima administración”.

Respeto

A su vez, el candidato del PAN, Felipe de Jesús Cantú Rodríguez dijo que tiene la certeza de que el partido tiene una organización fuerte en las 736 secciones electorales y que habrá suficiente personal en cada casilla “que asegure que no habrá fraude”.

Durante una rueda de prensa, el panista fue acompañado por Marko Cortés, presidente del PAN nacional, comentó que quién anuló la elección, tuvo los peores índices de seguridad y perdió la elección del 1 de julio porque “no estuvo a la altura de las circunstancias”.

Destacó que el candidato del PAN ya fue presidente municipal de Monterrey y garantiza un buen gobierno.

Austeridad

Por su parte, el candidato del PT, Patricio Zambrano aseguró que seguirá los pasos de austeridad del Presidente Andrés Manuel López Obrador, asegurando que no le fallará a los regiomontanos, “no les voy a mentir, no voy a robar y no voy a traicionar.

Prometió atender todas las peticiones de los habitantes de esta ciudad hasta que se vaya la última persona y no se esconderá en su oficina.

El candidato fue acompañado por el dirigente nacional del PT, Alberto Anaya.