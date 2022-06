Cancún, QR. El vocero del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Fernando Vázquez Rosas, aseguró que está próxima a aprobarse la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del Tramo 5 sur del Tren Maya, la cual se presentará ante los juzgados para destrabar los amparos que mantienen paralizada las obras.

"Estamos en espera de la aprobación de la MIA por parte de Semarnat (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales) y una vez que esto ocurra se presentará ante el juez de inmediato para que se reactiven las obras", refirió el funcionario luego de reunirse con empresarios del Consejo Coordinador Empresarial de la Riviera Maya, ante quienes expuso los avances del proyecto.

Dijo que, contrario a lo que señalan los grupos ambientalistas opositores al proyecto, “el Tren Maya es una obra completamente legal, ya que está avalada por una autorización provisional otorgada por la Semarnat, así como por el acuerdo firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador que hace de éste y otros proyectos federales, como la refinería Dos Bocas, obras de interés público y seguridad nacional”.

"La ruta del tren, en sus 1,500 kilómetros, es absolutamente legal, a partir de un decreto del presidente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional y que permite a las obras consideradas de seguridad nacional iniciar en lo que se terminaban los trámites, en este caso la MIA", expuso el funcionario.

"Eso no significa que no se hayan hecho los estudios previamente y que no se hayan hecho los trabajos ambientales de la obra, tan es así que ya se presentó la MIA ante Semarnat", añadió.

Contexto

Actualmente, los trabajos en el referido Tramo 5 sur se encuentran en pausa, luego de que el Juez Primero de Distrito, Adrián Fernando Novelo Pérez, con sede en Yucatán, concedió suspensión definitiva de las obras en tanto el juicio de amparo se resuelva de fondo.

José Urbina, uno de los buzos que presentaron la demanda junto a la organización Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano, comentó que la MIA presentada por Fonatur es “a todas luces ilegal”, pues la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (Legeepa) es muy clara al establecer que la MIA es un paso previo obligatorio a cualquier obra que se realice sobre zonas forestales de jurisdicción federal como lo es en este caso la selva y los cenotes por los que correrá la vía del tren.

Antonella Vázquez, representante de la organización Derecho a un Medio Ambiente Sano, explicó que hay al menos otros tres amparos con suspensiones provisionales que controvierten el proceso de evaluación ambiental del tramo 5 porque éste se inició meses después de que el desmonte de selva se echara a andar para abrir paso a la vía férrea.

También controvierten el acuerdo de noviembre del 2021 por el que el que se declara de utilidad pública y seguridad nacional los grandes proyectos de infraestructura del gobierno federal, incluido el Tren Maya, pues dicho acuerdo exime a esos proyectos de someterse a una evaluación ambiental tal como lo marca la Legeepa.

“Lo que le dice el juez a Fonatur con el fallo en el que otorga la suspensión definitiva de las obras es que aunque están presentando una autorización provisional, la ley marca que deben someterse a un procedimiento de evaluación ambiental antes de que iniciar cualquier tipo de obra o desmonte de vegetación”, expuso la activista, quien también encabezó hace cuatro años los amparos que terminaron por cancelar en definitiva Malecón Tajamar.

