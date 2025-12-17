Hoteles de la Ciudad de México incorporarán infraestructura de videovigilancia al C5

Luego de la aprobación en el Congreso de la Ciudad de México, como parte de las medidas de seguridad rumbo al Mundial de la FIFA 2026, los hoteles de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México conectarán progresivamente sus sistemas de videovigilancia con el Centro de Control, Comando, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5).

“Estas 1,000 cámaras que ahorita tenemos detectadas de hoteles, sobre todo en los exteriores, se irán conectando con el C5”, el objetivo es que, para mayo próximo, estos dispositivos estén disponibles para una supervisión en tiempo real por parte de las autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), explicó Javier Puente, presidente de la Asociación.

La implementación seguirá un modelo similar al ya utilizado en comercios como las tiendas OXXO, “si llegara a haber un suceso, se activa y en ese momento el C5 empieza a dar seguimiento a cualquier caso”, explicó, esta medida se suma a otros protocolos como los “botones de pánico” instalados en las recepciones de los hoteles, que permiten activar una respuesta policial en menos de cinco minutos.

La evidencia histórica en otros países que han albergado mega eventos como el Mundial de Futbol demuestra un patrón de incremento de la violencia, particularmente la intrafamiliar, la cual puede llegar a duplicarse durante estos periodos, esto se detectó en Sudáfrica, Brasil, Alemania, Inglaterra y Francia”, de acuerdo con datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

Además, eventos con alta concentración de turistas suelen ser aprovechados para cometer delitos relacionados con la trata de personas y el abuso sexual infantil. “Ninguno de los hoteles de la Ciudad de México va a ser partícipe” de esos ilícitos, añadió Puente.

Vacío en las plataformas de alojamiento

La estrategia de seguridad de la hotelería formal “es muy disuasiva, entonces alguien que quiera irse a meter a un hotel a cometer un delito sabe que no va a poder”, dijo en referencia a delitos como la explotación y la trata de personas.

Sin embargo, esta red de protección presenta una brecha con las plataformas de alojamiento, a raíz de los 36,000 departamentos turísticos que han aparecido en la última década en la ciudad, “ha bajado drásticamente la incidencia de violencia en los hoteles por registro, desgraciadamente nosotros tenemos cada vez menos asistencia a declarar”, lo que sugiere una migración de ilícitos hacia espacios menos controlados.

La asociación de Hoteles sigue en espera de que se ejecute reforma a la Ley de Turismo, aprobada en 2024 que prometía un padrón para este tipo de alojamientos por aplicación, sin embargo, “seguimos esperando” señaló Puente.

Convenios

Unicef México, la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México y la Asociación de Hoteles y Moteles del Valle de México firmaron un convenio de colaboración de dos años de vigencia que se enmarca en los preparativos para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Establece la capacitación del personal hotelero, promoción de entornos seguros, desarrollo de materiales informativos y la participación en campañas de comunicación, siendo una de las primeras la ‘Cero tolerancia a la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes’, dirigida a sensibilizar y fortalecer los canales de denuncia en espacios turísticos.

“Estamos en el proceso con Guadalajara, Monterrey, Cancún también y eventualmente con Tijuana”, declaró, Fernando Carrera, representante de Unicef México, al ser cuestionado sobre la aplicación del modelo en otras ciudades del país que albergarán una alta afluencia de visitantes por razones mundialistas.