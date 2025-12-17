Israel suministrará gas a Egipto por casi 35,000 millones de dólares

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dio luz verde a un acuerdo de venta de gas a Egipto por valor de casi 35,000 millones de dólares.

"Hoy aprobé el mayor contrato de gas de la historia de Israel. El importe del acuerdo asciende a 112,000 millones de séqueles, unos 34,700 millones de dólares. De este total, 58,000 millones de séqueles, 18,000 millones de dólares, irán a parar a las arcas del Estado", declaró Netanyahu.

"El acuerdo es con la empresa estadounidense Chevron y socios israelíes que suministrarán gas a Egipto", añadió.

"Es el mayor acuerdo de exportación de la historia del Estado" de Israel, añadió el ministro de Energía, Eli Cohen, presente a su lado.

"Este acuerdo refuerza considerablemente la posición de Israel como potencia energética regional y contribuye a la estabilidad de nuestra región. Anima a otras empresas a invertir en la búsqueda de gas en las aguas económicas de Israel, ricas en yacimientos de gas", sostuvo Netanyahu.

El grupo gasístico israelí NewMed Energy anunció el miércoles en un comunicado que recibió "la autorización de exportar gas a Egipto, lo que permite la realización del acuerdo por valor de unos 35,000 millones de dólares".

"Es un día histórico para el mercado del gas natural, que garantiza la continuación de las inversiones en Israel y crea estabilidad para los próximos años", afirmó el director de NewMed, Yossi Abu.

El gobierno israelí aprobó en mayo de 2023 un proyecto de gasoducto terrestre de 65 km que conectaría Israel y Egipto, pero este sufre un importante retraso.

Su construcción, destinada a reforzar el suministro de gas a Egipto, debería estar terminada en 2029, indicó NewMed Energy en agosto.