Querétaro, Qro. Agropark, el centro de producción de agricultura protegida, refuerza sus medidas sanitarias ante la contingencia por la propagación del coronavirus, sin que hasta el momento reporte afectaciones en sus planes operativos.

El complejo más grande de América Latina, en su tipo, genera una alta afluencia debido a que emplea actualmente a 3,400 personas, en Colón.

El director general de la Asociación de Invernaderos en Agropark High-Tech GreenHouse Cluster, Saúl Báez Hernández, expuso que no se han suspendido operaciones en el área operativa de las empresas que integra la asociación de invernaderos. Aunado a que no se ha reportado ausentismo.

“Sin embargo, no tenemos ausentismo, no tenemos gente dada de baja, sí hemos tenido gente que está haciendo ahora home office o de ese tipo, pero en general son gente administrativa, la gente operativa sigue trabajando con todo lo que hemos revisado hemos emitido protocolos y por supuesto que recibimos información (…) Las visitas se han reducido mucho, también las mismas vistas han entendido la situación y han dejado de venir, pero nosotros seguimos trabajando y estamos a 100%”, declaró.

Frente a la contingencia sanitaria, dijo, se han tomado medidas preventivas como sanitizar el transporte del personal, reducir las visitas al centro de producción e implementar protocolos de sanidad.

“Realmente nosotros, por el sector en donde estamos, no es tan fácil poder recortar gente, lo que sí es que hemos justamente reforzando todas las medida a fin de que podamos evitar ciertos contagios, ciertos acercamientos, hemos metido muchas políticas (…) la desinfección, el transporte de personal, todo lo que es la limpieza de los vehículos para tratar de hacerlo, la utilización del gel antibacterial, los accesos controlados se suspendieron, hablando de los trabajadores”, precisó.

La producción de Agropark se coloca prácticamente en la totalidad en el mercado exterior, en Estados Unidos y Canadá; sin que hasta el momento haya inconvenientes para seguir colocando la mercancía.

“Hasta este momento no (han tenido inconvenientes), las exportaciones de las hortalizas no han tenido problemas hasta ahorita a pesar de que estamos en la fase 2 y de que evidentemente hay que reforzar cosas”, refirió.

Por ahora, Agropark no reporta retrasos en la cadena de proveeduría, como ha ocurrido en otros sectores productivos que reportan un detenimiento en cadenas de suministro principalmente asiáticas, tal es el caso de la industria automotriz.

Sin embargo, no se descarta que posteriormente puedan reportarse retrasos en insumos de importación.

“Y en cuanto a las importaciones, todo lo que son materiales e insumos ya son materiales que ya están en México, probablemente pudiéramos llegar a tener un desabasto que no quiero pensarlo, pero es probable que se pudiera dar, pero hoy por hoy materiales de empaques, que es lo que ocupamos, no hemos tenido todavía esa repercusión aún, no significa que no la vayamos a tener o que estemos ajenos, pero creemos que los proveedores que nos abastecen en este momento deben tener sus stock y estar manejando situaciones específicas”, detalló.

Agropark opera en Colón desde el 2006, como un centro integral para invernaderos, único en su tipo en América; situado en el municipio de Colón, se producen variedades de tomates, pimiento morrón y pepino americano.

