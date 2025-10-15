Wendy's apunta su expansión en México a través de franquicias

Wendy's, la cadena estadounidense de restaurantes de comida rápida, busca franquiciatarios en México para acelerar su crecimiento en este mercado que alcanzó un valor de 2,400 millones de dólares en 2024.

La empresa de hamburguesas y sándwiches ha puesto su mirada en los estados de Nuevo León, Baja California, Baja California Sur y Sonora, donde ve oportunidades continuar con su expansión.

"México es un mercado de crecimiento clave para Wendy's, y estamos comprometidos con el éxito a largo plazo de la marca y de nuestros franquiciados. Con inversiones estratégicas en recursos locales, cadena de suministro y marketing, estamos creando impulso y preparando el escenario para una expansión acelerada”, dijo Carlos Ribas.

El vicepresidente senior y director general para América Latina y el Caribe en The Wendy's Company agregó que están “activamente buscando socios de franquicia experimentados”, por lo que este 23 de octubre ha convocado a un evento en Monterrey, Nuevo León, para reunirse con potenciales franquiciatarios.

Para apoyar su crecimiento en México, la cadena de comida rápida está invirtiendo en áreas de marketing local y en cadena de suministro para mantener una base de proveedores que garanticen la entrega puntual de ingredientes frescos.

También lanzó un fondo dedicado a proyectos de marketing para posicionar la marca en el mercado mexicano y en tecnología con el fin de impulsar las ventas digitales y mejorar la experiencia del cliente.

Actualmente, la cadena tiene más de 40 restaurantes en México, un país que asegura es un "centro de crecimiento estratégico en América Latina".

En áreas donde Wendy's ya opera, el 71% de los consumidores han probado la marca, destacó la empresa en un comunicado.

El mercado de hamburguesas de México alcanzó ventas por 2,400 millones de dólares en 2024. Ha crecido a una tasa anual promedio del 14.3% en los últimos cinco años, de acuerdo con datos de Euromonitor International.

Este crecimiento está sustentado en los cambios en el estilo de vida de los consumidores, así como en la tendencia a comer fuera de casa.

La apertura de nuevos restaurantes en el país también ha contribuido a incrementar el tamaño del mercado de comida rápida en México, destaca un reporte de Informe de Expertos, una firma de análisis e investigación de mercado.

Wendy's Company reporta más de 7,250 restaurantes en total, de los cuales alrededor de 1,350 se ubican fuera de Estados Unidos.

Según los planes de la empresa fundada en 1969, para el 2028 espera llegar a 2,000 restaurantes internacionales, por lo que sigue sumando franquiciatarios a su red para lograr esta meta.