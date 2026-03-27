Fusión con Viva avanza tras aval de accionistas de Volaris

Avanza la integración de las dos aerolíneas low cost de México. Volaris informó este jueves que la mayoría de sus accionistas avaló en una asamblea extraordinaria la fusión con Viva (en la nueva sociedad holding en donde cada parte poseerá 50%) que fue anunciada en diciembre pasado.

“La asamblea alcanzó un quórum del 93.7%, con el 91.8% del capital social en circulación de la compañía votando a favor de la combinación de negocios propuesta con Grupo Viva Aerobus, sin votos en contra y el resto en abstención. La aprobación de estas resoluciones por parte de los accionistas representa un hito importante en la transacción propuesta con Viva, para crear un grupo de aerolíneas con una base más sólida y eficiente”, se detalló.

Como parte del proceso que se prevé concluya al cierre del presente año, las aerolíneas deben tener el visto bueno de la Comisión Nacional Antimonopolio (al cierre del 2025, Viva y Volaris alcanzaron una participación de 46% de todos los pasajeros transportados por aerolíneas nacionales e internacionales y 73% en el mercado doméstico) y la Comisión Nacional de Inversión Extranjera en México.

También de la Ley antimonopolio Hart-Scott-Rodino (HSR), en Estados Unidos, y de la agencia antimonopolio de Colombia.

De acuerdo con lo anunciado previamente por las aerolíneas, Viva se extinguirá al ser la sociedad fusionada y Volaris será la sociedad fusionante con la intención de que la nueva controladora (previamente denominada Grupo Más Vuelos en donde continuarán operando con marcas independientes, y certificados de operación y equipos directivos propios) continúe cotizando en México y Estados Unidos.

En la asamblea también se resolvió nombrar, con efectos a partir de la fecha en que se celebre el convenio de fusión y por un periodo de tres años a partir de dicha fecha, a Roberto Lázaro Alcántara Rojas como presidente del Consejo de Administración de la sociedad (actualmente preside Viva).

Como miembros de ese Consejo también se designó a: José Carmen Arturo Alcántara Rojas, Jorge Gerardo Cervantes Huitrón, José Arturo Pinto Aguilar, María Teresa Yvonne Ochoa Rosellini, Eduardo Francisco Solórzano Morales, Brian H. Franke, Andrew S. Broderick, Marco Andrés Baldocchi Kriete, Rodrigo Antonio Escobar Nottebohm, Mónica Aspe Bernal y José Luis Fernández Fernández.

Además, se determinó que Enrique Javier Beltranena Mejicano (director de Volaris) sea co-director general de la nueva sociedad, al igual que Juan Carlos Zuazua Cosío (director de Viva).

Como parte de los argumentos ofrecidos por las empresas para obtener el voto de los accionistas de Volaris estuvo que: La alta compatibilidad entre flotas de la familia A320, infraestructura aeroportuaria, tecnología, sistemas de reservaciones, proveedores y capacidades técnicas genera un importante potencial de economías de escala y de sinergias para reforzar costos unitarios que ya se ubican entre los más bajos de las Américas.

En consecuencia, “una estructura de costos fortalecida brinda mayor flexibilidad y control en las tarifas, lo que permitirá a Volaris y Viva incrementar sus volúmenes de manera sostenible y ampliar la oferta de ultra bajo costo en línea con la demanda de los clientes”.