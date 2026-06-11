Líderes de la UE iniciarán la siguiente semana batalla presupuestaria

La Unión Europea (UE) se propone evitar el descontento de los agricultores manteniendo prácticamente intacto su financiamiento en su próximo presupuesto, pero primero los planes deben sobrevivir a una dura batalla entre las capitales, que dará comienzo con una cumbre de líderes la próxima semana.

Ayer 11 de junio, la presidencia rotatoria de la UE, que ostenta Chipre, presentó un documento para poner en marcha las negociaciones entre los 27 Estados miembros, que la mayoría espera que sea hecho trizas durante las conversaciones que se prolongarán a lo largo de todo el año.

En julio, el ejecutivo de la UE propuso un presupuesto “bazuca” de dos billones de euros, su plan de gasto para el bloque de 27 países para el periodo 2028-2034, pero muchos Estados miembros ya habían dejado en claro que es demasiado elevado.

Cediendo a las demandas de un presupuesto más reducido, la presidencia sugirió un recorte modesto de 2.0% (por valor de unos 32,800 millones de euros) pero los fondos destinados a los agricultores y los denominados fondos de cohesión para los países europeos más pobres se mantuvieron prácticamente intactos.

El recorte provendrá, en cambio, de lo que la Comisión Europea había destinado al fondo de “competitividad”, destinado a ayudar a las industrias a ponerse al nivel de China y Estados Unidos, y a la política exterior.

Sin embargo, el texto no incluía las propuestas de los legisladores de aplicar un impuesto a escala de la UE a las grandes empresas tecnológicas y a los sitios web de apuestas en línea para ayudar a financiar el presupuesto, ni cedió a las demandas impulsadas por Francia de refinanciar las deudas contraídas durante la pandemia por Covid-19.

Siegfried Muresan, eurodiputado rumano que liderará las negociaciones con los Estados miembros, criticó la propuesta de ayer por “no ajustarse en absoluto a la realidad actual” y pidió un aumento de 10% en el presupuesto.

Los 27 líderes debatirán el texto de negociación durante la cumbre de Bruselas de la próxima semana, la primera vez que mantendrán conversaciones con cifras actualizadas a partir de la propuesta de julio del 2025 de la Comisión Europea.

El presupuesto definitivo debe ser aprobado por el Parlamento Europeo y los Estados miembros, pero los países conocidos como los “frugales” advirtieron que el texto no iba lo suficientemente lejos.

“Es inasequible, desequilibrado y tiene un enfoque erróneo. El volumen total sigue siendo demasiado elevado en un momento en el que el margen de maniobra presupuestario es limitado en toda Europa y las decisiones difíciles son inevitables”, afirmó el ministro de Hacienda neerlandés, Eelco Heinen.

Suecia hizo eco de estas críticas. “Los ‘recortes’ son apenas perceptibles y totalmente insuficientes. Suecia ha dejado claro desde el principio que el volumen debe reducirse, y mucho”, declaró la ministra para Europa, Jessica Rosencrantz.

Antonio Costa, presidente de la UE que encabezará las negociaciones presupuestarias de los líderes, señaló que el enfoque debe centrarse en los “elementos clave” para alcanzar un acuerdo antes de que finalice el 2026.

Esto incluye “avanzar” en nuevas fuentes de ingresos, afirmó en una carta dirigida a los líderes.