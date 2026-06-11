“Se recurrirá a los fondos de Irán por los daños causados a los aliados del Golfo”

Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos (EU), prometió ayer 11 de junio, utilizar fondos iraníes para pagar los daños que el país cause a los aliados del Golfo, y advirtió de las graves consecuencias económicas que acarrearán los ataques de Teherán.

“Cualquier daño que inflija a nuestros aliados en el Golfo se pagará con fondos extraídos de cuentas iraníes”, escribió Bessent en X.

Sus comentarios se produjeron cuando Washington lanzó nuevas amenazas en la guerra con la República Islámica, y el presidente de EU, Donald Trump, afirmó ayer por la mañana que lanzaría nuevos ataques contra el país y, finalmente, se haría con su infraestructura petrolera clave.

EU e Israel lanzaron ataques contra Irán a finales de febrero, desencadenando una guerra que ha envuelto a Medio Oriente y ha entorpecido las cadenas de suministro energéticas clave, lo que ha disparado los costos de la energía.

Bessent afirmó ayer que los ataques de Teherán “solo agravarán las consecuencias económicas y financieras a las que se enfrenta”.

Añadió, además, que “cualquier peaje pagado a la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico se compensará con fondos extraídos de sus cuentas”.

La autoridad es la nueva agencia iraní encargada de recaudar las tasas por transitar el estrecho de Ormuz, una vía navegable fundamental para el transporte de energía que Teherán ha cerrado prácticamente desde el inicio de la guerra.

Ayer, la agencia anunció que el estrecho de Ormuz permanecería completamente cerrado hasta nuevo aviso.

Bessent había declarado anteriormente que Washington no toleraría ningún intento de imponer un sistema de peaje en el estrecho de Ormuz, y amenazó con nuevas sanciones económicas contra las partes implicadas en su aplicación.