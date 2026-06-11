China llama a la cooperación económica

Zhang Guoqing, viceprimer ministro de China, instó a la cooperación económica y al crecimiento inclusivo durante una videoconferencia organizada por el presidente francés, Emmanuel Macron, sobre los desequilibrios mundiales, pocos días antes de que los países del G7 se reúnan para debatir cómo hacer frente a las oleadas de exportaciones chinas a bajo precio que inundan sus mercados.

Guoqing abogó por un entorno comercial libre y favorable y destacó la importancia de adoptar una visión objetiva de las ventajas comparativas de todos los países en sus declaraciones de ayer 11 de junio, según la agencia oficial china Xinhua.

“China está ampliando sin vacilar su apertura de alto nivel y seguirá compartiendo oportunidades de desarrollo con otros países para aportar más certidumbre y estabilidad a la economía mundial”, afirmó.

Macron, que acogerá la cumbre del G7 en Évian-les-Bains (Francia) la próxima semana, ha tratado de entablar un diálogo con Pekín en un último intento por adoptar un enfoque cooperativo antes de que la Unión Europea decida si endurece su política comercial hacia China, según afirman fuentes oficiales francesas.

“Nuestro objetivo común debe estar claro. Se trata de volver a situar a la economía mundial en una senda de crecimiento más sólida. Creo que todos compartimos este objetivo. Para lograrlo, necesitamos, obviamente, algunas políticas nacionales y una cooperación internacional eficaz”, declaró Macron al inicio de la videoconferencia.