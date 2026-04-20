Trump asegura que los precios de la gasolina bajarán cuando la guerra termine

El presidente ⁠Donald Trump desestimó este lunes la opinión de su máximo responsable de energía ⁠de que los precios de la gasolina no bajarán hasta 2027, y dijo que los estadounidenses pueden esperar una caída tan pronto como termine la guerra con Irán.

El ⁠secretario de Energía de Estados Unidos, ⁠Chris Wright, había dicho el domingo a CNN que, aunque el precio de la gasolina a menos de 3 dólares el galón "podría darse a finales de este año, quizá no ocurra hasta el año que viene".

"Creo que se equivoca en eso. Se equivoca totalmente", dijo Trump a un periodista de The Hill, añadiendo que espera que los precios bajen "tan pronto como esto termine".

Si bien Wright, también en CNN, coincidió en que "con la resolución de este conflicto, se verá cómo bajan los precios", no se vislumbra un final claro. Un frágil alto el fuego está a punto de expirar y las posibilidades de que prospere otra ronda de conversaciones de paz son inciertas.

Trump y los republicanos están bajo presión antes de unas elecciones legislativas en noviembre porque habían prometido reducir el costo de la vida. A pocos meses de las elecciones, los precios de la gasolina en Estados Unidos siguen siendo altos, la inflación se está acelerando y los índices de aprobación del mandatario están a la baja.

El precio promedio del galón de gasolina normal el lunes era de 4,04 dólares (1,06 dólares por litro), según una estimación de ⁠la AAA, frente a los 3,15 dólares de ⁠hace un año. Los precios del ⁠petróleo subían un 5 por ciento.

Irán cerró el estrecho de Ormuz, un canal de navegación clave para la ⁠energía, desde que comenzaron los ataques de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero. Trump había dicho que la campaña militar duraría entre cuatro y seis semanas.

El aumento de los precios del combustible ha provocado un encarecimiento de una serie de bienes y servicios, desde los billetes de avión y la vivienda hasta fertilizantes y productos alimenticios.

El propio Trump ha afirmado que los precios de la gasolina podrían mantenerse altos hasta noviembre, ⁠pero ha tratado de restarle importancia. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, predijo la semana pasada que bajarían a alrededor de 3 dólares por galón para el verano boreal.