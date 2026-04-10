Confianza de los consumidores en EU cae a mínimos históricos en abril en medio de la guerra

La ⁠confianza de los consumidores estadounidenses se desplomó a un ⁠mínimo histórico a principios de abril, y los consumidores anticipaban un repunte de la inflación en los próximos 12 meses, ⁠según una encuesta publicada este ⁠viernes.

La Encuesta de Consumidores de la Universidad de Míchigan mostró que su Índice de Confianza del Consumidor cayó este mes a un mínimo histórico de 47.6, desde una lectura final de 53.3 en marzo. Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado que el índice bajaría a 52.0.

El deterioro de la confianza se observó en todos los grupos de edad, niveles de ingresos y afiliaciones políticas, aunque la encuesta señaló que casi todas las respuestas se recabaron antes del acuerdo de alto el fuego alcanzado a principios de esta semana en la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

La guerra ha provocado un aumento de los precios del petróleo de más del 30%, y el precio medio nacional de la gasolina al por menor ha superado los 4 dólares por ⁠galón por primera vez ⁠en más de tres ⁠años.

"Los comentarios ‌muestran que muchos consumidores culpan al conflicto con Irán ⁠de los cambios desfavorables en la economía", dijo Joanne Hsu, directora de ​las Encuestas de Consumidores.

El indicador de la encuesta sobre las expectativas de los consumidores respecto a la inflación para el próximo año se disparó este mes al 4.8%, desde el 3.8% de marzo.

Las expectativas de los consumidores de ⁠alzas de precios para los próximos cinco años aumentaron al 3.4%, desde el 3.2% del mes pasado.