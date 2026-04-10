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Confianza de los consumidores en EU cae a mínimos históricos en abril en medio de la guerra
Los consumidores anticipaban un repunte de la inflación en los próximos 12 meses.
La confianza de los consumidores estadounidenses se desplomó a un mínimo histórico a principios de abril, y los consumidores anticipaban un repunte de la inflación en los próximos 12 meses, según una encuesta publicada este viernes.
La Encuesta de Consumidores de la Universidad de Míchigan mostró que su Índice de Confianza del Consumidor cayó este mes a un mínimo histórico de 47.6, desde una lectura final de 53.3 en marzo. Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado que el índice bajaría a 52.0.
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El deterioro de la confianza se observó en todos los grupos de edad, niveles de ingresos y afiliaciones políticas, aunque la encuesta señaló que casi todas las respuestas se recabaron antes del acuerdo de alto el fuego alcanzado a principios de esta semana en la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.
La guerra ha provocado un aumento de los precios del petróleo de más del 30%, y el precio medio nacional de la gasolina al por menor ha superado los 4 dólares por galón por primera vez en más de tres años.
"Los comentarios muestran que muchos consumidores culpan al conflicto con Irán de los cambios desfavorables en la economía", dijo Joanne Hsu, directora de las Encuestas de Consumidores.
El indicador de la encuesta sobre las expectativas de los consumidores respecto a la inflación para el próximo año se disparó este mes al 4.8%, desde el 3.8% de marzo.
Las expectativas de los consumidores de alzas de precios para los próximos cinco años aumentaron al 3.4%, desde el 3.2% del mes pasado.