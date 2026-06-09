Ventas al mayoreo de vehículos pesados crecieron en México durante mayo

La producción y exportación de vehículos pesados en México disminuyó 0.6% y 8.5% respectivamente durante mayo pasado, sin embargo, ya muestran una tendencia de recuperación mes a mes en lo que va del 2026, donde las ventas a mayoreo crecen 20.1%, reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

A pesar de haber enfrentado caídas de doble dígito durante 18 meses, en mayo pasado, el sector de camiones rompió con la tendencia y casi iguala el monto de fabricación lograda durante igual mes del 2025, esto es 14,543 unidades de este año contra los 14,630 camiones del año previo.

La exportación de camiones fue de 11,938 camiones contra las 13,045 unidades del 2025, donde se observa un mejor desempeño del mercado externo y la diversificación de la industria.

Rogelio Arzate, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses Camiones y Tractocamiones (ANPACT) informó que durante mayo de 2026, las ventas al mayoreo de vehículos pesados alcanzaron 2,841 unidades, cifra que representa incremento de 20.1% en comparación con las 2,366 unidades registradas en el mismo mes de 2025.

Expuso que los principales indicadores del sector muestran señales favorables, en un contexto marcado por la implementación de acciones orientadas a impulsar la renovación vehicular, fortalecer la competitividad del autotransporte y generar mejores condiciones para la inversión productiva en México.

No obstante, las ventas al menudeo siguen mostrando pérdidas en las ventas de 15.6% en mayo, con 2,840 unidades colocadas contra los 3,364 camiones reportados en el 2025.

En el acumulado enero-mayo de 2026, las ventas al mayoreo sumaron 11,701 unidades, lo que equivale a disminución de 4.7% respecto a las 12,280 unidades comercializadas durante el mismo periodo del año anterior.

Para el acumulado de este año, se fabricaron 55,614 unidades, cifra equivalente a reducción de 17.3% en comparación con el mismo lapso de 2025.

En materia de exportación, en los primeros cinco meses de 2026, las exportaciones sumaron 45,530 unidades, lo que implica una disminución de 18.4% frente a las 55,817 unidades exportadas en el mismo periodo de 2025.