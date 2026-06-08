Valor de producción de autopartes alcanzó trimestre récord

El valor de la producción de partes y componentes automotrices alcanzó la cifra histórica de 31,185 millones de dólares durante el primer trimestre del 2026, al consolidar su posición estratégica en Estados Unidos, reportó la Industria Nacional de Autopartes (INA).

Julio Galván, gerente de Estudios Económicos en la INA destacó el crecimiento del 9.58% de la producción durante el primer trimestre del 2026 en comparación con el mismo periodo del año pasado, dato que supera por en 0.49% el récord previo establecido por el sector en 2024.

“Este repunte está directamente ligado al comportamiento macroeconómico y a la estabilidad en la fabricación de vehículos en Estados Unidos. Durante el primer trimestre, la producción de autos en el país vecino del norte creció un 0.72%, sumando 3 millones 345,798 unidades frente a los 3 millones 321,879 del año previo”, expuso.

En conferencia de prensa conjunta con AMIA y AMDA para presentar los resultados mensuales, Julio Galván precisó que tan solo en el mes de marzo, la producción tocó los 10,918 millones de dólares, que representa repunte del 7.93% respecto a marzo de 2025.

Dicho monto, también se considera el mejor dato para un mes de marzo, luego de que en 2024 se presentó el máximo histórico en el valor promedio mensual de 10,345 millones de dólares.

La INA prevé que la producción nacional en México se mantenga por encima del promedio durante abril y estima un repunte adicional en mayo, impulsado por el incremento estacional de las ventas en Estados Unidos.

El especialista precisó que el grueso de la manufactura mexicana sigue concentrado en componentes de alto valor tecnológico y de ensamble. Los cinco principales commodities concentran el 52.4% del total nacional: partes eléctricas; arneses y cables; alfombras y asientos; partes para motor y motores de gasolina.

A nivel estatal, el "Top 10" de entidades productoras retiene el 86.8% de la participación nacional, manteniendo montos de producción que van de los 2,000 a los 4,000 millones de dólares por estado.

La lista la encabezan: Coahuila, seguido por Guanajuato y Nuevo León, principalmente. Le sigue Chihuahua y Querétaro.

La zona norte se mantiene como el principal polo productor con el 43.8% de la participación (13,671 millones de dólares) y avance del 8.52% interanual. Le sigue Bajío con el 36.1% (11,260 mdd) y un crecimiento del 9.88%, mientras que la zona Centro aportó el 14.9% (4,656 millones), registrando el mayor incremento relativo con 10.38% en el trimestre.

Superávit comercial cercano a los 10,000 millones de dólares

El intercambio de componentes automotrices arrojó que la balanza comercial resultara positiva de 9,973 millones de dólares para México durante los primeros tres meses del año.

Mientras que la industria de autopartes logró exportar 27,124 millones de dólares, de las cuales el 87.3% son dirigidas a Estados Unidos. En tanto las importaciones totales ascendieron a los 17,152 millones, de ellos el 46.9% provenientes de Estados Unidos y 15% de China.