El déficit comercial de EU se redujo en abril gracias al fuerte aumento de las exportaciones

El déficit comercial de Estados Unidos se redujo en abril, al dispararse las exportaciones hasta alcanzar un máximo histórico, una tendencia que, de mantenerse, situaría al comercio en condiciones de contribuir al crecimiento económico de este trimestre.

El déficit comercial se redujo un 1.2%, a 55,900 millones de dólares, según informaron el martes la Oficina de Análisis Económico y la Oficina del Censo del Departamento de Comercio.

Los datos de marzo se revisaron a la baja, situando el déficit en 56,600 millones de dólares, en lugar de los 60,300 millones de dólares comunicados con anterioridad.

Los economistas encuestados por Reuters pronosticaron que el déficit comercial se reduciría a 56,200 millones de dólares en abril. El comercio ha lastrado el Producto Interno Bruto durante dos trimestres consecutivos.