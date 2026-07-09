Venezuela pone fin a control de PDVSA en industria petrolera

El gobierno interino de Venezuela publicó el jueves las tan esperadas regulaciones petroleras que ponen fin, de hecho, al control que la petrolera estatal Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) ejerció durante décadas sobre la industria vital del país.

El reglamento, que abarca 29 páginas en el Boletín Oficial, establece las normas para que el sector privado opere, desde la bocana del pozo hasta el surtidor de combustible, así como las condiciones fiscales, con una gama de impuestos que reflejan el perfil de riesgo de los activos, desde los yacimientos en zonas contaminadas hasta las operaciones en alta mar.

Las nuevas normas petroleras, las primeras integrales del país sudamericano desde 1943, no mencionan en absoluto a PDVSA, que en su día fue considerada una próspera compañía petrolera estatal que se deterioró tras años de mala gestión y corrupción.

Si bien PDVSA ya había cedido el control administrativo de la producción de petróleo a Chevron y otras empresas del sector privado a partir de 2022, las nuevas regulaciones amplían significativamente el margen de maniobra para incluir el refinado, la comercialización y la distribución del petróleo.

Las regulaciones, publicadas el miércoles y difundidas el jueves, están vinculadas a una reforma histórica de la ley petrolera venezolana aprobada en enero, al comienzo de una administración interina respaldada por Estados Unidos y encabezada por la presidenta interina Delcy Rodríguez, quien supervisa importantes reformas económicas.

La apertura del sector tiene como objetivo atraer inversiones que Estados Unidos necesita con urgencia a medida que levanta las sanciones, un objetivo que los catastróficos terremotos del mes pasado han hecho aún más urgente. En una ceremonia de firma el miércoles, Rodríguez calificó las nuevas regulaciones como un “paso histórico” destinado a “utilizar las reservas para el desarrollo del país”.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, firmó el miércoles el reglamento que implementa la Ley de Hidrocarburos. El documento contiene los aspectos precisos para aplicar la Ley de Hidrocarburos, que fue aprobada en enero.

Con la firma del reglamento, el Gobierno dijo que esta medida busca agilizar las operaciones, actualizar la normativa y atraer inversión al sector de petróleo y gas.

"Este reglamento que se adapta a la nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos es para convertir las reserva de Venezuela en el desarrollo de nuestro país. Venezuela potencia energética es nuestro objetivo y aquí habrán los recursos también para la recuperación y la reconstrucción de nuestra patria, luego del doblete sísmico del 24 de junio", anotó.

El reglamento, que abarca 29 páginas en el Boletín Oficial, establece las normas para que el sector privado opere, desde la bocana del pozo hasta el surtidor de combustible, así como las condiciones fiscales.