Se apagan grandes campos de Pemex

La producción de crudo de Petróleos Mexicanos (Pemex) en la Región Marina Noroeste que comprende los grandes yacimientos de aguas someras, Cantarell y Ku-Maloob-Zaap, promedió en los primeros cinco meses del año 635,031 barriles por día, con lo que mostró una caída de 3.8% en comparación con el mismo lapso del 2025 en que registró 660,629 barriles por día, lo que implica una reducción de 25,600 barriles por día en un año.

Según el último reporte de la petrolera, este volumen extraído ya es 39% menor a los 1.043 millones de barriles diarios que se reportaron en 2018, lo que demuestra la necesidad de diversificación que tiene la administración de Pemex para mantener el volumen de producción que según la presidenta Claudia Sheinbaum debe ser de 1.8 millones de barriles diarios en este sexenio. En contraste con la producción del último año antes de que Morena tomara la presidencia de la República, en la Región Marina Noreste se extrajeron 408,411 barriles diarios menos en el promedio de los primeros cinco meses del año. Si se compara con el reporte de hace una década, la extracción ha caído en 41.4%, al aportar 448,711 barriles diarios menos a la producción petrolera nacional. Por activo productor, Cantarell -descubierto hace 50 años en las aguas territoriales frente a Campeche, y cuya primer barril se comercializó en 1979, para luego llegar a un pico de 2.136 millones de barriles diarios en 2004- tuvo en los primeros cinco meses del año una extracción de 112,291 barriles por día, con una caída de 5.2% en un año.

De este megayacimiento -que al ser descubierto se posicionó como el segundo de mayor tamaño en la historia- se extraen 50,157 barriles por día menos que en el 2018 y desde entonces su producción ha bajado en 30 por ciento. Pero si se compara con el 2016, la caída es de 50%. Y el otro gran activo petrolero de la zona, conformado por tres campos: Ku, Maloob y Zaap, registró entre enero y mayo una producción de 522,739 barriles por día, lo que implicó una caída de 3.5% en comparación con el mismo periodo del 2025. La producción de Ku-Maloob-Zaap también va en declinación, con 19,391 barriles diarios menos aportados en un año. En contraste con el 2018, se extraen ya 358,254 barriles por día menos, lo que refleja una reducción de 41 por ciento.