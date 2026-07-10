Sin prioridad en el Congreso, impuesto a las herencias

El líder parlamentarios de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, mostró su rechazó a la propuesta de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres, para gravar las herencias, al advertir que el Congreso no permitirá invasiones a sus facultades.

“Ellos pueden hacer lo que crean conveniente, hay una buena relación con el presidente de la Corte y con los ministros y ministras de la Corte y, obviamente, la Cámara no permitirá invasiones a sus facultades, como nosotros no invadimos las facultades del Poder Judicial”, expresó el también presidente de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro (JCP).

En conferencia de prensa, el morenista advirtió que tampoco tienen en puerta ninguna intención de legislar en materia de gravar herencias y que incluso no tienen iniciativas al respecto. “Nadie ha presentado iniciativas para gravar las herencias y los únicos que tienen capacidad legislativa para presentar iniciativas son la presidenta de la República como titular del Poder Ejecutivo Federal, los senadores y diputados y los congresos locales y, hasta ahora, no tenemos ninguna intención”, recalcó.

Asimismo, expresó que de manera personal, “yo estoy en contra y mientras sea coordinador intentaré que no pase”.

Batres indicó recientemente en Youtube que está de acuerdo con aplicar un impuesto a las fortunas heredadas y recordó que esto ya se usó en el siglo pasado en México, al tiempo que reconoció que, de volverse a aplicar, sería competencia del Congreso el aprobarlo.

Agenda

Por otro lado, adelantó que el próximo periodo ordinario tendrá “una carga pesada”, ya que se vienen temas relevantes como el Paquete Económico 2027, e incluso ya empezó a recibir a grupos económicos, personas que plantean sus asuntos presupuestarios.

Asimismo, se plantean reformas en materia de Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, así como un tema que es inaplazable: la regulación del uso de inteligencia artificial; “es urgente”.

El también coordinador del grupo parlamentario de Morena señaló que otro asunto que se tratará será el paquete anticorrupción, el cual abarca más de 13 leyes y se está revisando con el Ejecutivo Federal; “no se ha presentado formalmente, pero es de las cosas pendientes”.

Añadió que está pendiente de discusión la ley secundaria en materia de nulidad por intervención o injerencia extranjera, cuya disposición constitucional fue aprobada en el pasado periodo.

Asimismo, la Ley Federal de Derechos de Autor en materia de responsabilidad secundaria para proveedores de servicios de internet, ya está en la Comisión de Comercio y Competitividad.

Monreal Ávila informó que otros temas que se plantean analizar son las reformas a la Ley de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales, a la Ley de Comunicaciones con fines publicitarios y de mercadotecnia.

Detalló que las reformas a la Ley General de Salud estarán orientadas al uso terapéutico de fármacos en caso de sobredosis por sustancias psicotrópicas.