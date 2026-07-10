No a impuestos por herencias de afores: CSP

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, echó un balde de agua fría a la incendiaria propuesta para que los recursos de las afores dejen de ser herencias exentas en el pago de impuestos.

Aunque en la propia Corte, cuando se discutió el tema el pasado 3 de julio, el proyecto fue rechazado por seis votos en contra y tres a favor, la mecha quedó encendida y reverberó en el Congreso, con un debate político, aunque sin la presentación de una iniciativa formal.

Fue Sara Irene Herrerías Guerra –ministra de la Corte desde el pasado primero de septiembre–, quien redactó el proyecto que proponía gravar con el Impuesto Sobre la Renta (ISR) a los recursos de las afores entregados a los beneficiarios de los trabajadores fallecidos.

Herrerías fue la ponente del proyecto con un posicionamiento técnico jurídico.

La ministra Lenia Batres votó a favor en la sesión respectiva y escribió una columna periodística para fijar su argumentación, con base al criterio redistributivo.

Ambas fueron las que hicieron el planteamiento. Junto con ellas, votó a favor María Estela Ríos González –quién fuera consejera jurídica del ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador– y señaló que la fijación de impuestos le corresponde al poder legislativo.

Batres, la más vocal de quienes votaron a favor, argumenta que es injusto no gravar herencias y legados porque quien los recibe obtiene un recurso sin haberlo generado con su propio esfuerzo, lo que perpetúa o reproduce desigualdades sociales.

Subraya que actualmente, 24 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), mantienen algún tipo de impuesto a las herencias o legados.

En contra, según versiones no oficiales, votaron el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortíz; Yasmín Esquivel Betanzo; Irving Espinosa Betanzo; Giovanni Figueroa Mejía (quien cambió su voto inicial a favor por uno en contra); Arístides Rodrigo Guerrero García y Loretta Ortíz Ahlf.

La mayoría de los ministros que votaron en contra argumentaron que los recursos de las afores son equiparables a una herencia o legado y deben permanecer exentos para proteger el patrimonio y la seguridad social de las familias.

Aguilar fue enfático al señalar que sería una injusticia gravarlas mientras las herencias millonarias están exentas

El partido Morena ha mantenido una posición de cautela, pero sí se ha registrado el apoyo a nivel individual de algunos legisladores.

El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, se pronunció ayer mismo en contra de la propuesta de gravar las herencias y destacó que no hay iniciativas sobre este tema en el Congreso de la Unión. Descartó que su partido la apoye.

Por la mañana, el delicado tema fue abordado por la Jefa del Ejecutivo, al responder preguntas de los reporteros.

Esencialmente dijo: “No creemos que deban gravarse las herencias; no es un planteamiento que nosotros haríamos".

Aunque advirtió que (las herencias) se graban en prácticamente todos los países del mundo y no es algo extraño.

Al plantearle otra pregunta le mencionaron que Batres sugería que se abriera un debate legislativo al respecto y la presidenta acotó: “yo no estoy de acuerdo, no abriría ese debate; es opinión de la ministra y tiene todo el derecho a tener una opinión.

La presidenta Sheinbaum dejó claro que no es una política que promoverá su gobierno.

Todo indica que, al menos por ahora, la posibilidad de gravar los recursos acumulados en las afores, que heredan los trabajadores a sus familiares, no serán gravados.